«أوبن إيه آي» تخطط لصفقة أسهم ترفع تقييمها لـ500 مليار دولار

تستعد شركة «أوبن إيه آي» لبيع أسهم بقيمة 6 مليارات دولار تقريباً كجزء من عملية بيع ثانوية من شأنها أن ترفع قيمة مطورة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى نحو 500 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» عن مصادر مطلعة، ستباع الأسهم من قبل الموظفين الحاليين والسابقين إلى مستثمرين، بما في ذلك «سوفت بنك»، و«ثريف كابيتال».

وشهد تقييم «أوبن إيه آي» نمواً كبيراً منذ أن أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي تطبيق «شات جي بي تي» في أواخر عام 2022. وأعلنت الشركة عن جولة تمويل بقيمة 40 مليار دولار في مارس لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ جمعته شركة تقنية خاصة على الإطلاق.

ومن شأن هذا التقييم البالغ 500 مليار دولار أن يجعل «أوبن إيه آي» الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة بذلك شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك. وتتوقع الشركة أن تتضاعف إيراداتها هذا العام ثلاث مرات لتصل إلى 12.7 مليار دولار، ارتفاعاً من 3.7 مليارات دولار في عام 2024، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ. (نيويورك - وكالات)