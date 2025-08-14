10.69 % نمو أرباح «جي إف إتش» بالنصف الأول إلى 67.24 مليون دولار









أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن نتائجها المالية للربع الثاني والستة أشهر الأولى للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025، وسجلت ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 37.10 مليون دولار للربع الثاني من العام بزيادة 10.38% مقابل 33.61 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، نتيجة النمو القوي في الأعمال المصرفية التجارية والأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة.

وبلغت ربحية السهم للربع الثاني 1.06 سنت مقابل 0.93 سنت للربع الثاني من 2024 بزيادة 13.98% وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 51.7 مليون دولار للربع الثاني مقابل 31.41 مليون دولار في الربع الثاني من 2024، بزيادة 64.62%.

وأعلنت المجموعة عن تسجيل ربح صافٍ عائد على المساهمين بقيمة 67.24 مليون دولار خلال النصف الأول بزيادة 10.69% مقابل 60.75 مليون دولار بالفترة من 2024، وبلغت ربحية السهم للنصف الأول 1.93 سنت مقابل 1.171 سنت بزيادة 12.87%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 78.91 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 67.31 مليون دولار بزيادة 17.23%، وبلغ إجمالي الدخل للستة أشهر الأولى 357.07 مليون دولار مقابل 332.32 مليون دولار بزيادة 7.48% وبلغ صافي الربح الموحد 69.72 مليون دولار مقابل 67.90 مليون دولار في النصف الأول من 2024 بزيادة 2.68%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين 1,002.60 مليون دولار في 30 يونيو 2025 بارتفاع 2.21% من 980.94 مليون دولار في 31 ديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول المجموعة 12.06% إلى 12.36 مليار دولار في 30 يونيو 2025 مقابل 11.03 مليار دولار في 31 ديسمبر 2024.

سيولة قوية

وقال عبد المحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة: «تعكس النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع فقد أسهم النمو الواسع في أنشطة الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية، إلى جانب تحسن مساهمات أنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، في تحقيق ربحية أعلى وأرباح مستقرة، مدعومة بإدارة حصيفة للمخاطر وسيولة قوية ومركز رأسمالي متين.

ومع تطلعنا إلى المستقبل، نعمل على توسيع منصاتنا في قطاعي الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، وتعزيز حضورنا في دول التعاون والولايات المتحدة، وترسيخ استثماراتنا الاستراتيجية، مثل استثمارنا في شركة عقارات السيف. كما سيواصل الاستثمار في القدرات الرقمية وتعزيز الحوكمة دعم النمو المنضبط وتوظيف رأس المال بشكل انتقائي وتحقيق تخارجات ذات قيمة، بما يهيئ مجموعة جي إف إتش لتقديم عوائد مستدامة والحفاظ على مكانتها شريكاً موثوقاً لمساهمينا الكرام وأصحاب المصلحة».

ضبط التكاليف

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية:

«نفخر اليوم بالإعلان عن نتائج تعكس استمرار الزخم التشغيلي عبر مختلف قطاعات المجموعة. فقد حققنا في النصف الأول زيادة في دخل التمويل وتدفقات أقوى من الاستثمارات الخاصة والأرباح الموزعة وتحسناً ملحوظاً في أداء الخزانة. كما شددنا الانضباط في ضبط التكاليف بالتوازي مع الاستثمار في البيانات والتحول الرقمي وإطلاق مساعد محادثة متطور، ما يسهم في تسريع عملية تسجيل العملاء في تطبيق جي إف إتش للاستثمار ويوسع من نطاق وصول المستثمرين إلى منصاتنا، مدعومين بجودة أصول قوية وسيولة مستقرة».