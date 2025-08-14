20.4 % ارتفاع عوائد موانئ دبي العالمية بالنصف الأول إلى 41.14 مليار درهم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن تسجيل أداء مالي وتشغيلي قوي في النصف الأول من 2025، في تأكيد واضح على قوة ومرونة منصتها التجارية العالمية المتكاملة، رغم التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وارتفعت العوائد 20.4% على أساس سنوي إلى 41.14 مليار درهم (11.244 مليار دولار)، ويعود الفضل في هذا النمو إلى الأداء القوي الذي حققه قطاع الموانئ والمحطات، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تمت أخيراً وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 21.4%، إلى 11.131 مليار درهم (3.033 ملايين دولار).

وسجلت الأرباح 3.52 مليارات درهم (960 مليون دولار) خلال النصف الأول بنمو 68.5%

من 2.09 مليار درهم (570 مليون دولار) في الفترة نفسها من 2024 وبلغت الأرباح العائدة إلى المالكين 1.95 مليار درهم (532 مليون دولار) مقابل 973 مليون درهم (265 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي بنمو 100.5%.

وفي الوقت نفسه، شهدت أحجام المناولة زيادة بنسبة 5.6% على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية، إلى 45.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر المحفظة العالمية.

حلول متكاملة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يسرنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، حيث حققت العوائد والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموّاً تجاوز 20%. وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، واستمرار إغلاق طريق البحر الأحمر، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على التجارة العالمية، وما تسببت به من اضطرابات كبيرة في القطاع، فقد مكنتنا استراتيجيتنا القائمة على تقديم حلول متكاملة وتشغيل البنية التحتية الحيوية في الأسواق الرئيسية من مواصلة دعم أصحاب البضائع في نقل شحناتهم، وتحقيق نتائج استثنائية».

ضخ الاستثمارات

وتستمر «دي بي ورلد» في ضخ استثماراتها بأسواق النمو الاستراتيجية، حيث بلغت مصاريفها الرأسمالية 3.97 مليارات درهم (1.08 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام. وتعتزم المجموعة إنفاق 9.18 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) من المصاريف الرأسمالية خلال العام بأكمله لدعم التوسعات في ميناء جبل علي، وشركة «الأحواض الجافة العالمية»، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» (الهند)، وميناء «لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «داكار» (السنغال)، إلى جانب تطوير شركة «دي بي ورلد لوجستيكس» وشركة «بي اند أو للملاحة واللوجستيات». وتركز هذه الاستثمارات على تعزيز الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات، ودمج سلاسل التوريد، وتطوير الإمكانات الرقمية لدعم مرونة التجارة على المدى الطويل.

وتمكنت «دي بي ورلد» من مناولة 27.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في محطات الحاويات التي تديرها، مسجلة بذلك زيادة 7.5% على أساس سنوي.

وفرة نقدية

وقال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية: «يعكس هذا الأداء المتميز الزخم المتصاعد في قطاعي الموانئ والمحطات والخدمات البحرية، مدعوماً بوفرة نقدية قوية وانضباط مالي يعزز الثقة ويمهد لمزيد من النمو المستدام. ولا نزال نتمتع بوضعية قوية تمكننا من تمويل خططنا التوسعية الطموحة، والحفاظ على متانة تصنيفنا الائتماني، والتكيف بمرونة مع تحولات السوق».

ومن خلال «يونيفيدر»، توفر مجموعة «دي بي ورلد» حلول نقل متعددة الأنماط فعالة ومستدامة تضمن الربط بين خطوط الملاحة العالمية وأصحاب البضائع. واكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في خضم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية أخيراً، حيث تؤدي شبكتنا الواسعة دوراً حيوياً في مساعدة المتعاملين على ضمان استمرارية تدفق البضائع وموثوقية عمليات التسليم.

وتغطي منصة تخليص البضائع التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» الآن 300 موقع تقريباً، وتشمل ما يزيد على 90% من خطوط التجارة العالمية.

القدرات اللوجستية

وأضاف سلطان بن سليّم: «بفضل تطور قدراتنا اللوجستية، بات بإمكاننا تقديم تجربة سلسة وخدمة موثوقة لمتعاملينا عبر أهم خطوط التجارة العالمية. وعززنا عروضنا بفضل عمليات الاستحواذ الأخيرة، مضيفين خبرات متخصصة ترتقي بخدماتنا لتواكب متطلبات أصحاب البضائع المتجددة وتمنحهم قيمة مضافة في كل تعامل. وتشكل هذه الاستثمارات خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة سلاسل التوريد وربط الممرات الحيوية، ما يمكننا من تقديم حلول متطورة تتميز بالمرونة العالية، والكفاءة المعززة، والتصميم حسب الطلب».

ورغم التحديات المستمرة في الاقتصاد الكلي والضغوط المتواصلة على ممرات الشحن العالمية، تبقى مجموعة «دي بي ورلد» على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوي في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله. ويعزز هذه التوقعات الإيجابية النمو المستدام في إجمالي أحجام المناولة، والكفاءة التشغيلية المتقدمة في قطاعي الموانئ والمحطات، إلى جانب هيكل مالي قوي، واستثمارات رأسمالية استراتيجية، وتكامل عالمي يعزز مكانة المجموعة شريكاً لوجستياً موثوقاً عالمياً.

آفاق التجارة

وأضاف سلطان أحمد بن سليّم: «نستشرف المستقبل بعين التفاؤل، مؤمنين بالإمكانات الهائلة التي تحملها آفاق التجارة العالمية والخدمات اللوجستية على المدى المتوسط والطويل. وفي ظل التطور المستمر لسلاسل التوريد، تبرز مجموعة "دي بي ورلد" في موقع قوي يؤهلها لريادة القطاع في تقديم حلول تجارية مبتكرة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتحدث فرقاً حقيقياً من خلال تشكيل قيمة طويلة الأمد».