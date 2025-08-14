80 % نمو أرباح رأس الخيمة العقارية النصفية إلى 160.6 مليون درهم

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى وبلغت الإيرادات 774.79 مليون درهم مع ارتفاع صافي الربح 80% إلى 160.6 مليون درهم، مقابل 89.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة المبيعات 101% إلى 1.411 مليون درهم، مقابل 703 ملايين درهم العام الماضي ونتيجة لذلك، بلغت قيمة المشاريع التطويرية للشركة 2.624 مليون درهم، بزيادة 42% على أساس سنوي، وعزز هذا النمو ارتفاع عدد الوحدات المباعة 59% إلى 788 وحدة.

وحققت شركة رأس الخيمة العقارية تقدماً ملحوظاً عبر محفظتها من المشاريع السكنية ومشاريع قطاع الضيافة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للنصف الأول 47% إلى 204.15 ملايين درهم، مقابل 138.51 مليون درهم في العام الماضي وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42% إلى 239.25 مليون درهم.

تتمتع شركة رأس الخيمة العقارية بميزانية عمومية قوية بفضل قاعدتها المالية المتينة التي تدعم النمو المستمر ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع إجمالي الأصول المسجلة 3.5% إلى 8,290.00 ملايين درهم. وفي ظل هذا الوضع المالي المستقر الذي تتمتع بها الشركة، إلى جانب زيادة بنسبة 3% في رأس المال والاحتياطيات لتبلغ 5.701 ملايين درهم، تتوفر رؤية واضحة وإيجابية بشأن مصادر تمويلها، ما يدعم خططها التوسعية المستقبلية ويعزز قدرتها على الاستثمار المستدام.

رؤية استراتيجية

وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «تجسد النتائج القوية لشركة رأس الخيمة العقارية في النصف الأول من هذا العام نمواً استثنائياً ورؤية استراتيجية تطلعية تقود مسيرة الشركة وإمارة رأس الخيمة ككل. وفي ظل احتفالنا بمرور 20 عاماً على تأسيس الشركة، تأتي هذه الأرقام المتميزة لتؤكد فعالية خططنا في تحقيق نجاحات ملموسة».

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تظهر نتائج النصف الأول من العام تقدماً ملحوظاً لشركة رأس الخيمة العقارية. ويتجلى نجاحنا في التدفق المستمر للأصول المتاحة، وارتفاع أرقام المبيعات، وتنامي الاهتمام العالمي برأس الخيمة وجهة رائدة للمعيشة والاستثمار. وقد رسخت رأس الخيمة العقارية دورها محركاً للنمو الاقتصادي للإمارة هذا العام، مدعومة بعمليات منضبطة ومدارة بخبرات واسعة عبر مشاريع متنوعة، بما في ذلك المشاريع السكنية الجديدة والإعلان عن فنادق عالمية. ويؤكد النمو المستمر والمتزامن لوجهة «ميناء» - بدءاً من المساكن الجديدة ووصولاً إلى البنية التحتية الحيوية - مكانتنا كمطور عقاري موثوق، يتمتع بالرؤية والخبرة اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأشهر والسنوات المقبلة».