الإمارات العالمية للألمنيوم توقع اتفاقية توريد أسطوانات مع سانكيو تاتياما اليابانية

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اتفاقية لتوريد اسطوانات ألمنيوم سليستيال-آر (CelestiAL-R ) لشركة سانكيو تاتياما اليابانية، المتخصصة في تصنيع منتجات الألمنيوم المخصصة للاستخدام المعماري والصناعي، من خلال شراكة استراتيجية مع شركة إيتوشو.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بإنتاج سيليستيال-آر، المعدن الأول من نوعه في العالم الذي يتم تصنيعه من الألمنيوم المعاد تدويره والألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية، في 2023، ويساهم هذا المعدن في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويعزز إنتاج اسطوانات ألمنيوم سليستيال-آر لأول مرة من قدرة "الإمارات العالمية للألمنيوم" على تلبية الطلب المتزايد على الألمنيوم منخفض الكربون في عمليات السحب والتشكيل، حيث كانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تُنتج في السابق سبائك ألمنيوم سليستيال-آر فقط لاستخدامها في عمليات إعادة الصهر.

ويتزايد الطلب على الألمنيوم منخفض الكربون في اليابان في ظل تركيز الشركات على الحد من بصمتها الكربونية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي.

وتوفر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بالتعاون مع شركة إيتوشو سبائك واسطوانات الألمنيوم لشركة سانكيو تاتياما، وبدأ توريد ألمنيوم سليستيال المصنوع بالطاقة الشمسية لشركة إيتوشو في 2024.

وتقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإنتاج ألمنيوم سليستيال-آر وفقاً للمواصفات التي يطلبها العملاء بفضل إمكاناتها لتصنيع الألمنيوم عالي الجودة واتباعها معايير دقيقة في اختيار مواد إعادة التدوير وكذلك في مرونة المسبك التابع لها.

محفظة المنتجات

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يمثل إنتاج أول دفعة من اسطوانات ألمنيوم سليستيال-آر خطوة مهمة في توسيع محفظة منتجاتنا من الألمنيوم المستدام. وتركز الشركة على الابتكار لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون من أجل تلبية متطلبات عملائنا. ونقدر شراكتنا طويلة المدى مع شركة سانكيو تاتياما وثقتهم الكبيرة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم".

وقال شوزو هيرانو، رئيس شركة سانكيو تاتياما: "يعد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النطاق 3 الناتجة عن الألمنيوم الخام تحدياً رئيسياً أمام تحقيق الحياد الكربوني. ومن هذا المنطلق، نعتمد على ألمنيوم سيليستيال-آر وسيليستيال الذي توفره لنا شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة إيتوشو، كشريكين استراتيجيين على المدى الطويل، للمساهمة في بناء حياة مستدامة ومزدهرة".

وتضمن الخردة المستخدمة في تصنيع ألمنيوم سليستيال-آر مواداً مستهلكة وغير مستهلكة، وتخضع جميع هذه المواد لـ 40 اختباراً للخواص الكيمائيّة والفيزيائية.