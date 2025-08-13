داماك العقارية تطلق أحدث مراحل «ريفرسايد فيوز» قرب مدينة إكسبو دبي

أعلنت شركة داماك العقارية، عن إطلاق مرحلة جديدة من مشروع ريفرسايد فيوز، الذي يشكل جزءاً من مجتمع داماك ريفرسايد الرئيسي المتكامل الذي يقع في مجمع دبي للاستثمار بالقرب من مدينة إكسبو دبي، ويوفر سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية في دبي.

وتحمل المرحلة الجديدة اسم «كابري 1» في ريفرسايد فيوز، وستضم شققاً عصرية بغرفة وغرفتي نوم بإطلالات بديعة على ضفتي النهر في قلب مجتمع ريفرسايد، ما يتيح للسكان مزيجاً فريداً يجمع بين طاقة الحياة الحضرية وروعة الإطلالات المائية وأسلوب الحياة الاستثنائي. وقد جرى الكشف عن المرحلة الجديدة رسمياً في حفل أقيم في مدينة جميرا بدبي، بحضور جمع من كبار مسؤولي داماك العقارية وشركائها ووكلائها العقاريين.

وقالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة في داماك العقارية: «في الوقت الذي تواصل فيه دبي رحلة نموها المتسارعة، فإننا نواكب ذلك من خلال طرح مشاريع رائدة ومصممة بعناية لتلبية الطلب المتنامي على المساكن العصرية، وهو ما يوفره مشروع «كابري 1» في مجتمع داماك ريفرسايد. بموقعه المميز بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، يتيح هذا المشروع فرصة العيش في مجتمع راقٍ يجسد أسلوب الحياة الهادئة على ضفة النهر، ويتميز بإمكانية الوصول بسهولة ويسر إلى العديد من معالم المدينة خلال وقتٍ قصير».

هذا وسيضم مشروع ريفرسايد فيوز، مجموعة من المرافق الحديثة التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، بما فيها الكلوب هاوس، ومطعم الجزيرة العائم، و«زين سبا»، ومطعم «بورتوفينو»، إضافة إلى مزرعة متخصصة توفر الخضروات الطازجة يومياً. ومع التركيز على الصحة والرفاهية، سيتمكن السكان من الاستفادة من مرافق اللياقة البدنية على الواجهة المائية، ومنصة الشطرنج العائمة، ودار أوبرا عائمة، وبحيرات الزيوت العطرية، فضلاً عن الغرف المخصصة لتعزيز الهدوء والإبداع.

هذا وقد طرحت داماك خطة سداد مميزة للغاية تبلغ 2.499 درهماً شهرياً أي بنسبة 0.25% فقط، لتتيح للعملاء شراء منزل عصري ضمن مجتمع متكامل يضم مرافق استثنائية لا نظير لها.