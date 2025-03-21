الاتحاد للطيران تعلن إلغاء عدد من الرحلات من وإلى لندن

أعلنت الاتحاد للطيران إلغاء عدد من الرحلات من وإلى لندن اليوم الجمعة 21 مارس إثر إغلاق مطار لندن هيثرو (LHR) بسبب انقطاع الكهرباء.

وأكدت الشركة– في بيان – أنه تقرر الغاء الرحلات رقم: EY62 من هيثرو إلى أبوظبي، و EY63 من أبوظبي إلى هيثرو، والرحلة رقم EY64 من هيثرو إلى أبوظبي، والرحلة رقم EY65 من أبوظبي إلى هيثرو، والرحلة رقم EY66 من هيثرو إلى أبوظبي، والرحلة رقم EY67 من أبوظبي إلى هيثرو، كما ستشهد الرحلة رقم EY68 التأخير إلى أجل غير محدد.

ونصحت الشركة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم على الموقع الاليكتروني قبل التوجه إلى المطار والتأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة "إدارة الحجز" للحصول على آخر التحديثات، مشيرة الى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الضيوف المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات في مساراتهم.