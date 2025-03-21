رغم الإنتاج الضخم.. أبل TV+ تتكبد خسائر فادحة تتخطى المليار دولار

كشف تقرير صادر عن موقع The Information، يوم أمس الخميس، أن خدمة أبل TV+، التي تقدم محتوىً أصليًا بشكل شبه كامل، تتكبد خسائر كبيرة رغم إنفاق الشركة ما يقارب 4.5 مليارات دولار سنويًا على إنتاج المحتوى، بانخفاض عن 5 مليارات دولار في السنوات السابقة. ولم ترد شركة أبل على طلبات التعليق بشأن هذه البيانات.

وتأتي هذه الخسائر في سياق أعمال أبل الشاملة، التي تعتمد بشكل رئيسي على مبيعات هواتف آيفون، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 391 مليار دولار وصافي ربح قدره 93.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2024.

ولا تفصح أبل عادةً عن بيانات مالية مفصلة أو أعداد المشتركين في أبل TV+، والتي تعد جزءًا من قطاع خدماتها الذي يشمل أيضًا أبل Music ومتجر التطبيقات، والذي حقق إيرادات بلغت 26.3 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 14%.

تقدم أبل TV+ مجموعة واسعة من البرامج الأصلية، بما في ذلك المسلسلات الحائزة على جوائز مثل "Ted Lasso" و"The Morning Show"، بالإضافة إلى أعمال أخرى مثل "Severance" و"Silo" و"Shrinking".

كما توفر الخدمة أفلامًا رفيعة المستوى مثل "قتلة زهرة القمر" للمخرج مارتن سكورسيزي، و"كودا" الحائز على جائزة الأوسكار، بالإضافة إلى برنامج "ليلة الجمعة للبيسبول" المتاح في الولايات المتحدة ودول أخرى.

تبلغ تكلفة الاشتراك في أبل TV+ في الولايات المتحدة 9.99 دولارات شهريًا أو 99.99 دولارًا سنويًا، وهي الخدمة الوحيدة بين منصات البث الرئيسية التي لا تقدم باقة إعلانية مخفضة السعر. ومع ذلك، فإن عدد المشتركين الذين يدفعون السعر الكامل غير واضح، حيث تقدم أبل عروضًا ترويجية مثل ثلاثة أشهر مجانية لمشتري أجهزتها الجديدة، بالإضافة إلى شراكات مع شركات مثل T-Mobile وComcast تتيح الوصول إلى الخدمة بأسعار مخفضة أو مجانًا.

نتيجة لذلك، فإن متوسط الإيرادات الشهرية لكل مستخدم في أبل TV+ أقل من 10 دولارات، مما يزيد من التحديات المالية التي تواجهها الخدمة في سوق البث التنافسي.