تعاون «فيزا» وبنك الإمارات دبي الوطني لإطلاق بوابة متطورة للمدفوعات

أعلنت شركة فيزا عن تعاونها مع بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق منصة «Cybersource»، وهي أحد حلول فيزا لقبول المدفوعات ودمجها ضمن منصة «Emirates NBD Pay» للمدفوعات الرقمية التي يقدمها البنك. وتوفر المنصة للعملاء حلول مدفوعات مميزة وأدوات متقدمة لضمان الامتثال وإدارة المخاطر وكشف عمليات الاحتيال والتعامل معها، وذلك بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وتهدف هذه الشراكة إلى التوسع في حلول قبول المدفوعات في منصة «Emirates NBD Pay» لدعم الشركات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والسفر ووسائل النقل الجماعي والتعليم والصرافة، باعتماد أحدث التقنيات مثل الترميز وإمكانات معاملات تمويل الحساب من أجل تسهيل تعبئة المحافظ وبما يضمن تلبية التجار لمتطلبات الامتثال والأمان.

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة فيزا ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي: «تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً ومستمراً، مع توقعات بنمو سوق المدفوعات الرقمية بنحو 20 % سنوياً بحلول عام 2029. وينطوي هذا النمو على تحدياتٍ متزايدة ستواجهها الشركات، لا سيما على صعيد النشاط الاحتيالي وتحديات المعاملات، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على تجربة العملاء وثقتهم. ويسعدنا في هذا السياق التعاون مع «Emirates NBD Pay» لدعم الشركات في تطوير عملياتها وتعزيز جهودها من أجل توفير تجارب دفع موثوقة وسلسة تلبي احتياجات العملاء».

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «هذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها تسريع حصول عملائنا على أفضل الإمكانات الرقمية المتطورة، وتمكين الشركات في مختلف القطاعات من دمج حلول بوابة المدفوعات ضمن عملياتها.

ونشهد اليوم تطوراً مستمراً لمنظومة المدفوعات العالمية، مما يسهم في تزايد الطلب على الحلول السريعة والآمنة والموثوقة. وفي هذا السياق، نسعى من خلال شراكتنا الجديدة إلى توفير بنية تحتية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومعززة بأنظمة أمان متطورة، تمكن «Emirates NBD Pay» من تلبية احتياجات شبكة عملائنا من التجار بما يفوق التوقعات، وتعزيز مسيرة نجاحهم من خلال توفير وصول موثوق وسلس إلى مجموعة كاملة من خدمات الدفع الرقمية والمصرفية».