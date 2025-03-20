«دبي التجاري» و«أكسنتشر» يطلقان برنامجاً تدريبياً على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أكسنتشر تعاونها مع بنك دبي التجاري، لتوفير الدورات التدريبية لموظفي البنك في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي. وباعتباره أول بنك في دولة الإمارات يطلق برنامج محو الأمية المعلوماتية على النطاق المؤسسي، يساهم بنك دبي التجاري في إرساء معيار جديد من خلال تمكين موظفيه، للحصول على شهادات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء.

وسيسهم برنامج «بنك دبي التجاري للذكاء الاصطناعي والبيانات المستقبلي»، في تزويد القوى العاملة في البنك بالمهارات الأساسية اللازمة لمواكبة العصر والتحولات المتواصلة. ويهدف التعاون، إلى تمكين موظفي البنك، من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتقنيات المبتكرة، لتلبية وتجاوز التوقعات المتطورة لعملائهم. وفي إطار هذه المبادرة، سيتم الاستفادة من خبرات شركة أكسنتشر وشركة Udacity، التابعة لها، من خلال تقديم برنامج شامل لتطوير المهارات الرقمية وتعزيز جهوزية فرق العمل للمستقبل.

وقال علي عمران، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات ببنك دبي التجاري: «تتيح هذه المبادرة الأولى من نوعها، الفرصة أمام البنك لتمكين وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، وإرساء معيار جديد على مستوى دول مجلس التعاون، في تطوير المهارات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي».