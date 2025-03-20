تعاون بين «إنفستوبيا» و«سكاي كابيتال» في تنظيم الحوارات العالمية بأوروبا وأفريقيا

وقّعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع شركة «سكاي كابيتال» المتخصصة في الخدمات والحلول المالية، بهدف تعزيز التعاون في تنظيم حوارات «إنفستوبيا العالمية» في الأسواق الأوروبية والأفريقية خلال عام 2025، والتي تهدف إلى استشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الأوروبية في قطاعات الاقتصاد الجديد، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الناشئة.

وشهد توقيع المذكرة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، والدكتورة جوموك أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا، فيما وقّعتها بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد؛ وكريم نجيم، الشريك الإداري لشركة سكاي كابيتال.

وقال عبدالله بن طوق: «يأتي توقيع شراكة جديدة مع شركة سكاي كابيتال، في إطار رؤية «إنفستوبيا» بتعزيز حضورها لدى مجتمعات الأعمال بالأسواق الأوروبية والإفريقية البارزة من خلال حوارات «إنفستوبيا» العالمية، والتي تُمثل مظلة تجمع قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش حول الموضوعات الرئيسة التي تشكل مشهد الاستثمار العالمي الحالي، وفرص التوسع في مجالات الاقتصاد الجديد».

16 مدينة جديدة

وأضاف: تسعى حوارات «إنفستوبيا العالمية» إلى الوصول لـ 16 مدينة جديدة على المستويين الإقليمي والعالمي في العام 2025، من أبرزها ميلان وبرلين ولندن ونيويورك وقبرص وباريس، بما يعزز مركز «إنفستوبيا» كمنصة عالمية للاستثمار والأعمال، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي وجاذب ومؤثر، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

ويشمل التعاون المشترك دعم أهداف إنفستوبيا في ربط قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات حول العالم؛ من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية واستشراف المستقبل في قطاعات الاقتصاد الجديد.

جلفار

من ناحية أخرى، أعلنت قمة AIM للاستثمار عن شراكتها مع شركة جلفار الخليج للصناعات الدوائية بصفتها «الشريك الرئيس» لمحور التصنيع العالمي- الأدوية والرعاية الصحية»، والذي يحظى بدعم مؤسسة الإمارات للدواء. يأتي ذلك ضمن فعاليات دورتها الـ 14، والتي تنعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.