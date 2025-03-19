تعاون بين «فاب تك» و«جروب إم» في «دبي الصناعية»

أبرمت «فاب تك» للهندسة، الشركة المتخصصة في تصنيع الصلب والقائمة في مدينة دبي الصناعية، اتفاقية استراتيجية مع المجموعة الصناعية الفرنسية «جروب إم» لتسريع وتيرة الابتكار والتنمية المستدامة ضمن قطاعي الطاقة النووية والطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

وحضر نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات وأنور مكّاس، مستشار الطاقة النووية والمتجددة في السفارة الفرنسية لدى الإمارات والسعودية، ونيابة عن مدينة دبي الصناعية سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، الحفل الرسمي لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية. ووقع عليها الدكتور هاري مورايس، رئيس مجلس إدارة شركة «فاب تك» للهندسة، وفابيان جفروا، نائب رئيس شركة «فاب تك» لتطوير الأعمال، وجوليان مونتيرو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جروب إم»، وبيار لوران بوش، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «جروب إم». وحضر الحفل أيضاً ممثلون عن اللجنة الاستراتيجية النووية الفرنسية وشركة «بيزنس فرانس» للاستشارات العامة ومجموعة «تروفاي آند كوفان» وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في دولة الإمارات. وسوف تعمل الشركتان على تطوير منتجات وحلول شاملة في الموقع في مجال الهندسة والتصنيع، لدعم قطاعي الطاقة النووية والطاقة المستدامة بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وقال بيار لوران بوش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «جروب إم»: «تسهم هذه الاتفاقية في إيجاد الكثير من فرص النمو الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، علماً أنها تعول على العلاقات الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وفرنسا. ولا شك في أن وجود شركة «فاب تك» في مدينة دبي الصناعية وامتلاكها خبرات واسعة من شأنهما أن يدعما استراتيجية النمو في «جروب إم». ونتوقع في المستقبل القريب التوسع بشكل ملحوظ على مستوى المنطقة، وبالتحديد ضمن قطاع الطاقة النووية وقطاعات الطاقة الجديدة، مستفيدين بذلك من خبراتنا المشتركة لتوفير حلول ذات قيمة عالية لقاعدة أكبر من العملاء في المنطقة».

قال فابيان جفروا: «ستلعب البنية التحتية المتقدمة بمعايير عالمية في مدينة دبي الصناعية، بما في ذلك شبكة الطرق الواسعة لنقل القطع الكبيرة بفعالية عالية، دوراً محورياً في مسيرة نمونا وتوسعنا. ونؤكد من جديد تركيزنا على الابتكار، وخصوصاً ضمن القطاع المتنامي للطاقة النووية منخفضة الكربون، ومواصلة إسهامنا في دعم النمو الصناعي في ظل الالتزام بمسؤوليتنا تجاه البيئة من خلال هذه الشراكة البارزة».

ويهدف تعاون شركة «فاب تك» مع شركة «جروب إم» إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول المطورة محلياً وتسريع وتيرة تنفيذ عمليات الدعم في الموقع. وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين الشركتين، سوف تبادر شركة «فاب تك» إلى تطوير وتجديد مرافقها الصناعية الحالية التي تبلغ مساحتها 2.1 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية، وذلك تأكيداً على التزامها الراسخ بالاستدامة والابتكار.

وأكد سعود أبو الشوارب، أهمية تعزيز القدرات الوطنية وتنمية المعرفة في إنشاء قطاع صناعي مزدهر ومستدام. وقال: «يتميز مجتمعنا الصناعي الرائد بمقوماته وإمكاناته التي تتيح دعم المبتكرين والتحفيز على التعاون وإرساء الشراكات المثمرة، على غرار هذه الشراكة الرائدة بين «فاب تك» و«جروب إم». ومن خلال تمكين مثل هذه التحالفات الاستراتيجية، تواصل مدينة دبي الصناعية دورها المحوري في تحقيق مستهدفات استراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وأجندة دبي الاقتصادية D33، مما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطاقة النظيفة».