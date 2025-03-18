«تبريد» و«دبي القابضة» توقعان اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد نخلة جبل علي

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، ودبي القابضة للاستثمارات، التابعة لدبي القابضة، اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي» في دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الطرفين، تمتلك منها شركة «تبريد» حصة 51%، بينما تمتلك دبي القابضة للاستثمارات 49%، ستسهم هذه الهيكلة بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التبريد وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وحماية حقوق العملاء، مع ضمان حلول تبريد مستدامة للمشروع، والذي يعتبر أحد أبرز المشاريع التحويليَّة في دبي.

تحظى الاتفاقية بدعم من المساهمَين الرئيسيَّين في «تبريد» - مبادلة (تمتلك 42% من شركة «تبريد»)، وشركة إنجي الفرنسية للطاقة والخدمات منخفضة الكربون (تمتلك 40% من شركة «تبريد»). ووقع الاتفاقية خالد المرزوقي - الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»؛ وعمر كريم - الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للاستثمارات؛ وذلك بحضور كبار المسؤولين من شركة «تبريد»، ودبي القابضة، ومبادلة، وإنجي.

ومن المتوقع بدء أعمال إنشاء شبكة تبريد المناطق في الربع الثاني 2025 بعد استكمال الحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة، ويتم البدء بتوفير خدمات التبريد بحلول عام 2027. ستوفر منظومة تبريد المناطق في «نخلة جبل علي» قدرة تبريد تقارب الـ 250 ألف طن تبريد، وتتطلب استثماراً يقدّر بنحو 1.5 مليار درهم.

وقال الدكتور بخيت الكثيري - رئيس مجلس إدارة «تبريد»، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: تُعد «تبريد» جزءاً أساسياً من محفظتنا الاستثمارية وداعماً رئيساً للاستدامة وتقدّم المجتمعات، وتمثّل هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً في تاريخ شركتنا الممتد على مدار 27 عاماً، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول تبريد مستدامة وعالية الكفاءة للمشاريع التطويرية الكبرى، وأنا أتطلع إلى رؤية تطوّر هذا المشروع البارز بنجاح.

وقال عمر كريم: تعزّز هذه الاتفاقية رؤية دبي القابضة طويلة الأمد لتطوير مجتمعات مستدامة ذات بنية تحتية عالية الجودة. تُعدّ «نخلة جبل علي» من أكثر مشاريع دبي طُموحاً، ومن خلال دمج تبريد المناطق في بنيتها التحتية، ندعم عملاءنا ونلتزم بتوفير بيئة حضرية جاهزة للمستقبل.

وقال خالد المرزوقي: تُعدّ «نخلة جبل علي» مشروعاً تحويلياً سيرسم ملامح مستقبل دبي، ونحن فخورون بدورنا في ضمان توافق بنيتها التحتية مع أرقى المعايير العالمية. بفضل خبرتنا الواسعة وتقنياتنا المتطوّرة، سنوفّر التبريد الموثوق والصديق للبيئة، بما يعود بالنفع على السكان والزوار والشركاء على حد سواء.