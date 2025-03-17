شراكة لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي السيادي في المنطقة

أعلنت أوبن إنوفيشن AI، الشركة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا تعاونها مع أوراكل لدعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من أجل تسريع تبني ونشر حلول الذكاء الاصطناعي السيادي.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي السيادي وتعزيز عائد الاستثمار، مع ضمان الالتزام باللوائح المحلية ومتطلبات أمان البيانات.

يذكر أن منصة الذكاء الاصطناعي السيادي المتكاملة التي تقدمها أوبن إنوفيشن AI تعتمد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، والتي تتضمن وحدات معالجة رسومية، مما يتيح للشركة إدارة وحدات المعالجة الرسومية بكفاءة وفعالية وعلى نطاق واسع. كما تقدم أوراكل منصة الذكاء الاصطناعي السيادي الخاصة بشركة أوبن إنوفيشن AI لعملائها ضمن إطار هذا التعاون.

وقال الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن AI: «يمثل تعاوننا مع أوراكل خطوة محورية في مساعينا لوضع حلول الذكاء الاصطناعي السيادي في متناول المؤسسات عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتطورة التي تقدمها أوراكل، يمكننا تقديم إمكانات متينة للذكاء الاصطناعي للقطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم التكنولوجي».

وقال نِك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتقنيات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لأوراكل في دولة الإمارات: «سيساهم التعاون بين أوراكل وشركة أوبن إنوفيشن AI في إحداث نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي بالمنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة تنسجم مع الأولويات المحلية».