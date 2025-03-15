1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار».. والإيرادات 4.66 مليارات

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، تحقيق أرباح (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، مقابل 1.07 مليار للفترة ذاتها من 2023، بزيادة 21%.

وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليارات درهم، بدعم زيادة مبيعات العقارات لتصل إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب انتعاش الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعال في مشروع «دانة دبي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

إضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.

وارتفع إجمالي أصول «دبي للاستثمار» إلى 22.10 مليار درهم بنهاية 2024، مقابل 21.44 ملياراً في ديسمبر 2023 وسجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم، وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.

وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024. وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»:

«بعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 الذي يعد بمثابة ركيزة أساسية أسهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر.

إضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعات لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة».

ومن المقرر أن تطلق المجموعة جملة من المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في الإمارات مع التركيز على تسليم المشاريع الحالية في الوقت المحدد، وتتوقع المجموعة نمواً قوياً خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على تفاؤلها بشأن القطاع العقاري.