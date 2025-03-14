«موديز» تمنح «بن غاطي» تصنيف Ba3

أعلنت شركة بن غاطي القابضة لتطوير العقارات الفاخرة أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR)، للمرة الأولى، بالإضافة إلى تصنيف Ba3-PD لاحتمالية التعثر عن سداد الديون، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويؤكد تصنيف Ba3 متانة عمليات بن غاطي في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت الوكالة إلى سيطرة بن غاطي على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. وفي عام 2024، حققت الشركة صافي ربح قياسي بلغ 1.83 مليار درهم، بزيادة 152% على أساس سنوي، مع زيادة 182% في إيراداتها المتراكمة لتبلغ 10 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2024.