«الأنصاري» تعدّل بنداً من بنود اجتماع «العمومية»

أجرت شركة الأنصاري للخدمات المالية، تعديلاً للبند رقم 9 من دعوة اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده 20 مارس الجاري، وذلك بزيادة مبلغ القرض الممنوح للشركة ليصبح 950 مليون درهم بدلاً من 500 مليون درهم، مع بقاء ما تبقى من نص البند كما هو دون أي تعديل.

ويصبح البند رقم 9: النظر في والموافقة على صفقة مع طرف ذي علاقة بما يتجاوز 5% من رأس المال المصدر للشركة، فيما يتعلق بترتيب أو تقديم أو تسهيل مساهم بقيمة 950 مليون درهم من شركة «الأنصاري القابضة» إلى الشركة، بهدف تمويل عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركة ورأس المال العامل والنفقات الرأسمالية