200 ألف درهم «مكافآت تسوق واربح» في عيد الفطر بدبي

أعلنت «مكافآت تسوق واربح» عن إطلاق حملة خاصة بعيد الفطر ضمن فعاليات «العيد في دبي»، تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم.

تنطلق الحملة السبت 15 مارس الجاري، وتستمر حتى ثاني أيام العيد، حيث يمكن للعملاء التسوق في 18 مركز تسوق مشاركا والدخول في سحب رقمي، يفوز من خلاله 25 متسوقا محظوظا بجوائز نقدية.

ويتعيّن على المتسوقين للمشاركة في السحب، إجراء عمليات شراء في أي من المراكز التجارية المشاركة خلال فترة الحملة. وسيتمكن العملاء المؤهلون من الدخول تلقائيا عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المتوفر في المتاجر.

وستُعلن أسماء الفائزين على مدار الأيام الثلاثة الأولى من العيد، ما يضفي المزيد من الحماس على أجواء الاحتفالات.

تُوزّع الجوائز على ثلاث فئات، حيث يحصل خمسة فائزين على 15,000 درهم لكل منهم، وخمسة آخرون على 10,000 درهم لكل منهم، فيما يفوز 15 متسوقا بجائزة نقدية قدرها 5,000 درهم لكل منهم.

قال بيجو كورياش، المدير التنفيذي لشركة «بي. يو. زد. للإدارة والتسويق»، الشريك الاستراتيجي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تنظيم هذه الحملة: «يمثل عيد الفطر مناسبة للاحتفال والتواصل والعطاء، ونحن سعداء بتقديم هذه الفرصة للمتسوقين في دبي. تهدف حملة ’مكافآت تسوق واربح‘ إلى تعزيز تجربة التسوق الاحتفالية ومنح العملاء فرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة. نتطلع إلى رؤية العائلات والأفراد يشاركون في هذه الحملة، ليكون عيدهم أكثر تميزا»

وتشمل قائمة المراكز المشاركة: أرابيان سنتر، مركز الغرير، دبي فستيفال بلازا، تايمز سكوير سنتر، سيليكون سنترال، بي أفينيو، مركز شروق المجتمعي، مركز بوابة الخيل المجتمعي، سوق سيرينا، مركز فيلانوفا المجتمعي، مركز مدن المجتمعي، سنشري مول، ويست زون مزهر مول، مركز المنال، بالم ستريب مول، سنست مول، نيو ويست زون مول – المزهر، نيو ويست زون مول – الخيل.