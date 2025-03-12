جميرا مرسى العرب: وجهة جديدة لأسلوب الحياة الراقية والأجواء والخدمات الفاخرة

تدعو مجموعة جميرا ضيوفها إلى الاستمتاع بتجارب جديدة ومميزة مع افتتاح منتجع جميرا مرسى العرب المرتقب الشهر المقبل، الوجهة البحرية الجديدة ضمن ثلاثية مجموعة جميرا من الفنادق الشاطئية. ويتميز المنتجع بموقعه المميز على شاطئ دبي الرائع بجوار فندق جميرا بيتش بشكله المتموج الفريد للواجهة الخارجية والمستوحى من اليخوت الفاخرة، ويعلن عن استقبال حجوزات الإقامة بدءاً 14 مارس 2025.

ويمثل افتتاح منتجع جميرا مرسى العرب محطة بارزة في مسيرة مجموعة جميرا، ويرسخ مكانة مجموعة جميرا الرائدة في قطاع الضيافة الفاخرة ودورها في الارتقاء بمعايير الفخامة لجميع ضيوفها. ويمثل جميرا مرسى العرب أيقونةً عالميةً جديدة ووجهةً عصريةً نابضة بالحياة تثري قطاع الضيافة في دبي. ويتيح جميرا مرسى العرب لضيوفه تجارب استثنائية يمتزج فيها تراث المنطقة الزاخر بأرقى معايير الضيافة والخدمة الراقية برؤية وتصميم مبتكرين.

تصميم كلاسيكي برؤى مستقبلية

يتميز جميرا مرسى العرب بتصميم عصري مستوحى من العناصر الجمالية الفاخرة لليخوت، بأسلوبٍ يعكس أعلى درجات الأناقة والرقي من إبداع المهندس المعماري شون كيلا.

وينفرد الفندق بتصميم خارجي يحاكي فخامة اليخوت الفاخرة، وتزهو ديكوراته الداخلية بتفاصيل مستوحاة من ألوان مشهد غروب الشمس، التي تتزين بها الأسطح المكسوة بالرخام والديكورات الخشبية وأماكن الجلوس مع حوافٍ مريحة وناعمة، بالإضافة إلى السجاد الحريري وعناصر الإضاءة الكريستالية المصنوعة يدوياً، والأقمشة الفاخرة بملمسها الناعم.

وتضم الوجهة الجديدة 385 غرفة وجناحاً، إلى جانب 82 مسكناً فخماً ومخدماً ومرسى لليخوت يتسع لـ 82 يختاً، بالإضافة إلى سبا فاخر، كما توفر مجموعة من تجارب الطعام المميزة، فضلاً عن أربع مسابح رائعة مع إطلالات خلّابة تضمن تجربة ممتعة ومسبح داخلي واحد.

ويهدف تصميم المنتجع إلى تعزيز حس الاكتشاف لدى الضيوف منذ وصولهم. وينكشف تصميم المنتجع على مدخل رحب على شكل قوس يحتفي بالضيوف فور وصولهم ويَعد بالعديد من التجارب الغامرة التي تلبي أذواقهم. وتساهم تجارب الطعام المخصصة في إثراء رحلة الضيوف داخل المنتجع، حيث يعكس كل تفصيل توازناً مثالياً بين الرقي والراحة بأعلى درجات التميز.

ملاذ هادئ وأنيق وأجواء مريحة: تجارب الإقامة الحصرية

تضم محفظة جميرا مرسى العرب 300 غرفة و86 جناحاً فخماً، يستلهم تصميم كل منها من الإطلالات والعناصر المميزة للواجهات البحرية. ويستلهم تصميم الغرف من يخوت ريفا الإيطالية الشهيرة، وتفيض بسحر مرحلة الستينيات بديكوراتها الأنيقة والتراسات الواسعة التي تزيد مساحتها على 22 متر مربع، مما يوفر تجربة مثالية للاستمتاع بإطلالات مدهشة على البحر.

كما تتميز الأجنحة بتصميم أنيق مستوحى من اليخوت الفاخرة بتصاميم جريئة وخطوط واضحة وديكورات داخلية نابضة تضفي طابعاً عصرياً فريداً. ويستمتع الضيوف بوصول حصري إلى نادي ومسبح إليانا الخاص، وهو ملاذ هادئ يضم أكواخاً وشاطئاً خاصاً ليوفر أقصى درجات الاسترخاء والخصوصية. وتتكامل تجربة الإقامة في جميرا مرسى العرب مع خدمة الخادم الشخصي لتوفير أعلى مستويات التميز والضيافة الفاخرة. وتسعى الوجهة إلى توفير تجربة إقامة متكاملة ترتقي بمعايير القطاع وتعيد رسم ملامح الضيافة الفاخرة.

ويعكس تصميم الجناح الرئاسي وديكوراته الطابع البحري الفريد، ويضمّ مسبحاً خاصاً لتجربة سباحة لا مثيل لها. فيما يتمتع الجناح الملكي بتراس واسع مساحته 310 متر مربع مع مسبح خاص، ويتيح للضيوف إمكانية دمج غرف إضافية ليضم الجناح خمس غرف واسعة للارتقاء بتجربة الإقامة لتصبح بمنتهى السلاسة.

وبدوره، يعتبر جناح بيرل تجسيداً للأناقة الرفيعة، ويضم تراساً واسعاً بإطلالات بانورامية خلابة على المحيط، ومطبخ خاص منفصل ويشكل الوجهة المثالية للفعاليات والمناسبات الراقية بسعة تصل إلى 80 ضيفاً.

ويضم المنتجع مجموعة من 82 مسكناً بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم. ويهدف تصميم كل غرفة إلى توفير أعلى مستويات الراحة والرقي، وتتميز بتراسات واسعة وديكورات داخلية أنيقة ووصول سلس إلى جميع مرافق الفندق. وتتراوح مساحة الغرف والأجنحة بين 79 متر مربع و229 متر مربع، وتوفر هذه المساحات الحصرية إطلالات خلابة على المارينا أو المحيط أو برج العرب الشهير.

ويتمتع الضيوف بوصول حصري إلى مسبح خاص، ونادٍ رياضي، ومرافق سبا والأجواء الحصرية الراقية والهادئة. وتشكل الردهة تحفة فنية رائعة تتوسطها ثريا كريستالية أنيقة تمتاز بأكثر من 1,500 قطعة كريستالية يدوية الصنع على شكل صدف البحر، وحوالي 3,000 قطعة كريستالية صغيرة مستوردة من وادي الكريستال الشهير في منطقة بوهيميا في جمهورية التشيك. كما تضم الوجهة أكثر من 300 عمل فني مخصص تشمل 29 منحوتة ومجسماً فريداً تتكامل بشكلٍ رائع مع مساحات المنتجع. وتعيد مساكن جميرا مرسى العرب رسم ملامح الضيافة الفاخرة والتصاميم والديكورات والأعمال الفنية المميزة والإطلالات البحرية الساحرة.

رحلة تذوق فريدة من نوعها

يدعو منتجع جميرا مرسى العرب ضيوفه إلى رحلة استثنائية من تجارب تناول الطعام، حيث يقدم 11 تجربة طعام وأربعة أركان مشروبات، بالإضافة إلى تجربة جديدة في دبي، وهي عبارة عن وجهة مبتكرة متغيرة على مدار اليوم، وتضم أربعة مطاعم وركن مشروبات مركزي، فضلاً عن ركن المعجنات في لوبي لاونج بإدارة بيير هيرمي، شيف المعجنات الشهير عالمياً.

ذا فور: تقدم الوجهة الفاخرة تجربة فطور مميزة وسط أجواء خلابة وإطلالة آسرة على جميرا برج العرب ومرسى اليخوت الفاخرة. نوع المطعم: عالمي | وجبة الفطور اليومية من الساعة 7:00 وحتى 11:30 صباحاً - قواعد اللباس: أنيق وغير رسمي

ويتحول المطعم خلال اليوم إلى أربعة مطاعم فريدة وركن مشروبات فاخر، يعكس كلٌ منها تجربة تناول طعام مميزة، وهي:

أومي كي: يحتفي المطعم الياباني بإدارة الشيف يوكيو نيشيمورا، بالجمال الكامن في مفهوم عدم الكمال، بإلهامٍ من فن كينتسوجي الشائع في اليابان، حيث يتم إصلاح الأشياء المكسورة باستخدام الذهب.

نوع المطعم: ياباني/ وجبة العشاء اليومية: من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً | العرض المخصص للأطفال: فوق سن السابعة

مدام لي: يقدم المنتجع تجربة فريدة من خلال المطعم الآسيوي الجريء، الذي يستوحي إلهامه من قصة سيدة رحّالة جمعت خلال رحلاتها العديد من الوصفات المكتوبة بخط يدها، حيث تروي كل واحدة منها قصة تقاليد وابتكارات مميزة. ويستقبل المطعم ضيوفه بإدارة الشيف ميهميت إبار.

نوع المطعم: آسيوي | الوجبات من الإثنين إلى الجمعة: وجبة الغداء من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 03:30 عصراً - وجبة العشاء من الساعة 06:30 مساءً وحتى 11:30 ليلاً/ الوجبات في عطلات نهاية الأسبوع: وجبة الغداء من 12:30 ظهراً وحتى 4:00 عصراً - وجبة العشاء من الساعة 06:30 مساءً وحتى 11:30 ليلاً

ميرابيل: يمزج المطعم المتوسطي بين البهجة الفرنسية والبساطة الإيطالية، ويستقبل ضيوفه بإدارة الشيف ساشا إنجالبرت وسط أجواء جميلة تطل على المشاهد الخلابة للمرسى.

نوع المطعم: فرنسي متوسطي | الوجبات من الإثنين إلى الجمعة: وجبة الغداء من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 05:00 مساءً - وجبة العشاء من الساعة 06:30 مساءً وحتى 01:00 بعد منتصف الليل/ الوجبات في عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

بومبي كلوب: يحتفي المطعم الراقي بفن الطهو الهندي النابض بالحياة، حيث يستمتع الضيوف بالأطباق الهندية رفيعة المستوى وسط بيئة دافئة وراقية. ويدير المطعم كلٌ من الشيف ماناف تولي، صاحب المطعم الحائز على نجمة ميشلان، بصفة شيف استشاري تنفيذي؛ والشيف كومران بالاجي بصفة رئيس الطهاة.

نوع المطعم: هندي/ وجبة العشاء اليومية: من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً | العرض المخصص للأطفال: فوق سن السابعة

ركن مشروبات ذا فور: يتميز ركن المشروبات بموقعه الحيوي وسط مطعم ذا فور، ويقدم مجموعة من الكوكتيلات والمشروبات الفاخرة المحضرة بعناية، وسط أجواء اجتماعية نابضة بالحياة. أوقات العمل: من الساعة 06:30 مساءً وحتى الساعة 01:00 بعد منتصف الليل (للأشخاص فوق 21 عاماً) – قواعد اللباس: رسمي أنيق

وجهات تناول طعام مستقلة مختارة بعناية:

إليانا: يضم المطعم اليوناني المتوسطي نادياً ومسبحاً وشاطئاً خاصاً وركن مشروبات على السطح، مما يجعله وجهة مثالية لتناول وجبات العشاء وسط أجواء شاطئية مريحة للأعصاب.

نوع المطعم: يوناني متوسطي | الوجبات من الإثنين إلى الجمعة: وجبة الغداء من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 05:00 مساءً - وجبة العشاء من الساعة 06:30 مساءً وحتى 01:00 بعد منتصف الليل/ العرض المخصص للأطفال: فوق سن السابعة | خلال عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل/ العرض المخصص للأطفال: من جميع الأعمار - قواعد اللباس: أنيق وعصري

ركن مشروبات إليانا: من الساعة 5:00 مساءً وحتى 2:00 بعد منتصف الليل (للأشخاص فوق سن 21 عاماً)

نادي ومسبح إليانا: يفتح المطعم أبوابه لضيوف الأجنحة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً *المطعم يرحّب بالأطفال من جميع الأعمار

ريالتو: يتمتع المطعم بطابع مدينة البندقية، ويستلهم أجواءه من ملامح إيطاليا خلال العصر الذهبي، ويقدم مجموعة من الأطباق الإيطالية الشمالية الجريئة. ويدير المطعم روبيرتو ريسبولي، الشيف التنفيذي للمنتجع.

نوع المطعم: إيطالي | وجبة الغداء: من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 02:30 عصراً / وجبة العشاء: من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 10:30 ليلاً / العرض مخصص للأطفال: فوق سن السابعة

قواعد اللباس: رسمي أنيق

ركن مشروبات ريالتو: يعكس المطعم الأجواء الخلابة لإيطاليا خلال خمسينيات القرن الماضي، ويقدم للضيوف مجموعة من المقبلات الشهية والمشروبات الفاخرة وسط أجواءٍ راقية. يفتح أبوابه يومياً: من الساعة 05:00 مساءً وحتى 02:00 بعد منتصف الليل (للأشخاص فوق سن 21 عاماً) – قواعد اللباس: رسمي أنيق

كينوجاوا: يوفر المطعم تجربة تناول طعام يابانية عصرية تجمع بين الأساليب اليابانية التقليدية والأناقة الفرنسية. ويطل المطعم على حوض السباحة المخصص للكبار، ويديره الشيف كونستانتين إم.

نوع المطعم: ياباني عصري / يفتح يومياً: من الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل/ العرض المخصص للأطفال: فوق سن 12 عاماً خلال أيام الأسبوع فقط - *حوض سباحة كينوجاوا مخصص للبالغين فقط

قواعد اللباس: أنيق وعصري

أوريزونتا: يتميز المطعم الشرق أوسطي بطابع أنيق، ويقدم الأطباق الموسمية الطازجة مقابل الإطلالة الخلابة لجميرا برج العرب. وتدير المطعم الشيف ستيفاني هيوود.

نوع المطعم: شرق أوسطي / وجبة العشاء: من الساعة 05:30 عصراً وحتى 10:00 ليلاً

كومودور كلوب: تجمع الوجهة الراقية بين المأكولات الخفيفة واللذيذة والمكونات عالية الجودة، لتقدم أشهى الأطباق الكلاسيكية بلمسة عصرية. ويتميز المطعم بأجوائه المناسبة لجميع الأوقات، ويديره الشيف ناثان روف.

نوع المطعم: عالمي/ يفتح يومياً: من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 11:30 ليلاً - قواعد اللباس: أنيق وغير رسمي

كيرا: يقدم المطعم تجربة طعام مبتكرة وراقية تجمع بين أساليب الطهو اليابانية المتقنة والأساليب المتوسطية النابضة بالحياة.

نوع المطعم: ياباني ومتوسطي | يفتح يومياً ويوفر وجبتي الغداء والعشاء: من الساعة 12:00 ظهراً وحتى منتصف الليل

قواعد اللباس: أنيق وعصري

نادي ركن المشروبات: يستوحى ركن المشروبات أجواءه الآسرة من ضوء القمر المتلألئ. يفتح يومياً من الساعة 5:00 عصراً وحتى 2:00 بعد منتصف الليل – قواعد اللباس: رسمي أنيق

ذا كولينان: يشتهر المطعم الأنيق والخاص باللحوم بتقديم تشكيلة من أجود أنواع اللحوم والمأكولات البحرية، ويتميز بمطبخ مفتوح يتيح مشاهدة الشيف أثناء تحضير الأطباق. كما يقدم مجموعة من المشروبات الفاخرة المنتقاة بعناية، ليحظى الضيوف بتجربة تناول طعام فريدة إلى جانب الاستمتاع بالإطلالة الساحرة للمرسى.

نوع المطعم: مطعم لحوم | يفتح يومياً ويوفر وجبتي الغداء والعشاء: من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 2:00 بعد منتصف الليل

قواعد اللباس: رسمي أنيق

تجارب العافية في تاليس سبا

يبرز مركز تاليس سبا الشهير من مجموعة جميرا بصفته ملاذاً مثالياً يفيض بالهدوء والسكينة، إذ يتيح للضيوف استعادة نشاطهم وحيويتهم، حيث يقدم مجموعة من العلاجات المخصصة والشاملة المصممة بمهارة عالية لاستعادة التوازن وتعزيز الشعور بالرفاهية، مما يضمن للضيوف تجربة استثنائية. ويمتد المركز العصري على ثلاثة طوابق تشتمل على حوض سباحة داخلي بطول 20 متر واستديو للياقة البدنية مجهز بالكامل، بالإضافة إلى نادٍ رياضي ومساحات مخصصة للسيدات فقط، إلى جانب 13 غرفة علاجية يتميز كلٌ منها بتراس خاص مع إطلالاتٍ أخاذة على الخليج العربي.

يعتمد تاليس سبا منهجية شاملة للعافية، حيث تتكامل الركائز الثلاث الذي يستند إليها في خدماته، وهي الأداء والتصميم والتمكين. ويوفر مجموعة من العلاجات المتطورة، بما فيها جناح التعافي، الذي يشمل أربعة علاجات حديثة قائمة على التكنولوجيا بما في ذلك العلاج بالتبريد، وعلاجات الضوء بتقنية كرومو سبيس، إلى جانب علاج إزالة السموم بتقنية الأشعة تحت الحمراء، وغرفة الأوكسجين عالي الضغط. وتتكامل تجارب العافية في تاليس سبا مع برامج اللياقة المخصصة، وتمارين التأمل وتعزيز الوعي الذهني، وأحدث علاجات العناية البشرة، ليوفر بيئة متكاملة لتعزيز عافية الضيوف وإطالة عمرهم.

وينعكس التزام تاليس سبا بأرقى معايير الخدمات المتميزة في تعاونه مع أشهر علامات العافية العالمية وخبراء العافية، ليرتقي بالتجارب التي يقدمها مع المنتجات المتطورة والتجارب الحسية الغامرة. وتضيف الشراكات الحصرية مع علامات مثل إفيدونس دو بوتيه وسويس لاين وجراوند ويلبيينج أرقى منتجات العناية بالبشرة توفر أعلى درجات الترطيب والتجديد والانتعاش لعلاجات الوجه والجسم.

ملاذ مثالي للعائلات

يوفر النادي العائلي المخصص في منتجع جميرا مرسى العرب مساحة مميزة للضيوف الصغار بين 3 و10 سنوات. ويتميز النادي بموقعه بقرب حوض سباحة المنتجع، ويوفر أنشطة وتجارب تفاعلية لجميع أفراد العائلة تعزز إبداع الضيوف الصغار وتعلمهم وتواصلهم مع الآخرين، لتوفر للعائلات تجارب شيّقة وتعليمية. ويفتتح النادي العائلي أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، ويقدم بيئة دافئة تتيح للأطفال الاستكشاف واللعب وصنع ذكريات لا تُنسى في المنتجع.

مرسى وممشى جميرا مرسى العرب

يتيح مرسى منتجع جميرا مرسى العرب تجربة فاخرة لعشاق الإبحار على طول ساحل دبي الخلّاب، ويضم المرسى 82 رصيفاً تتسع لليخوت التي يصل طولها إلى 61 متر، ويوفر المرافق العالمية بما فيها خدمات متكاملة تشمل الصيانة والتزود بالوقود، ليضمن تجربة إبحار سلسة لأصحاب القوارب. ويمثل مرسى وممشى جميرا مرسى العرب مركزاً اجتماعياً ينبض بالحياة على الواجهة البحرية الجميلة، حيث يحتضن مطاعم فاخرة ومتاجر حصرية للبيع بالتجزئة والأجنحة الراقية، ويدعو السكان والضيوف للاستمتاع بجمال الشاطئ واستكشاف مجموعة متميزة من التجارب الثقافية الغنيّة. ويجمع الممشى بين تجارب الاستجمام والتسوق والضيافة الراقية، ليوفر مساحة متميزة تتيح للضيوف قضاء تجارب لا تُنسى.

مساكن فاخرة على الواجهة البحرية

يضم المنتجع مجموعة من 82 مسكن بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف، ويستمد تصميمها العصري الإلهام من الطابع البحري الراقي. كما يتمتع الضيوف بوصول سهل إلى مجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما فيها حوض سباحة خاص، ونادي رياضي خاص، ومرافق السبا. ويتميز كل مسكن بتصاميم داخلية مصممة بأناقة مع لمسات نهائية فاخرة وتراسات واسعة على إطلالات خلابة. كما يضم المنتجع حوضي سباحة خلّابين مختلفي الأعماق لتناسب جميع الضيوف، وتتزين مساحات المنتجع الخارجية بمجموعة فنية منتقاة بعناية تضم أكثر من 300 تحفة فنية بما فيها 29 منحوتة خاصة.

مجتمع دافئ نابض بالحياة

يتيح منتجع جميرا مرسى العرب للضيوف قضاء أجمل الأوقات وسط أجواء دافئة. ويوفر برنامج منتقى بعناية من الأنشطة الحصرية والثقافية التي تعزز الروابط بين الضيوف الذين يتشاركون الشغف للفنون والثقافة.

وتحتفي شراكات المنتجع مع الفنانين المحليين والعالميين والمعارض والمتاحف بإرث دبي الثقافي العريق، ليوفر للضيوف مركزاً ثقافياً متميزاً. وتوفر مبادرات المنتجع مثل برنامج "الفنانين المقيمين" فرصة مثالية للطهاة والفنانين لاستعراض إبداعاتهم وإلهام الضيوف.

وتحتضن مساحات المنتجع المميز، بما فيها جناح بيرل والمطاعم الراقية، أنشطة حصرية تتيح للضيوف تجارب التبادل الثقافي وتعزيز التواصل بينهم. ويوفر المنتجع البيئة المثالية لتعزيز الروابط بين الضيوف، إذ يتخطى مفهوم تجارب الضيافة العادية ليجسد مجتمعاً ينبض بالثقافة والتواصل يتيح للضيوف تكوين صداقات وذكريات قيّمة.

مبادرات الاستدامة

تندرج الاستدامة في صميم خدمات منتجع جميرا مرسى العرب وتصميمه، ويعتمد المنتجع أنظمة مياه مزدوجة للري مرتبطة مع أنظمة الري المتطورة التي تتحكم بها محطة الأرصاد الجوية لترشيد استهلاك المياه. ويساهم الاستخدام الاستراتيجي لتصميم الشرفة بشكلٍ كبير في التقليل من امتصاص حرارة الشمس، مما يقلل الطاقة اللازمة للتبريد بنسبة تصل إلى 40% ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة. وتساهم المزايا مثل هايدرو بيرلايت لتحسين كفاءة الري والتوزيع الاستراتيجي للحدائق في تخفيض الاستهلاك الكلي للطاقة. ويستخدم المنتجع أنظمة تعبئة مياه متطورة من نورداك بهدف إلغاء استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، بما يتماشى مع التزام جميرا بمبادرة السياحة العالمية للحد من البلاستيك.

ويمثل فندق جميرا مرسى العرب مرحلة جديدة في مسيرة العلامة الناجحة، ويطرح مفهوماً جديداً للفخامة بأسلوب استثنائي وتصميم متقن يشجع على الابتكار وتطوير الحس الإبداعي. ويقدم وجهة مثالية بإطلالات رائعة على المحيط لجميع الضيوف على اختلاف تطلعاتهم وأذواقهم، لقضاء أوقات ممتعة والاحتفال بأجمل اللحظات.