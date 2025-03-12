نتائج قياسية لـ««مجموعة يلا»» في 2024

أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، إضافة إلى النتائج المالية للربع الأخير من العام نفسه.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، واصلت «يلا» تركيزها على دعم مسيرة نموها حيث تخطت إيرادات الشركة خلال العام الماضي حاجز المليار درهم لتبلغ 1.2 مليار درهم (339.7 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 6.5% مقارنة بـ1.1 مليار درهم عام 2023.

وقد تزامن ذلك مع تحقيق إيرادات قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي والتي تخطت كل التوقعات حيث ارتفعت بنسبة 12.2% لتصل إلى 333.5 مليون درهم (90.8 مليون دولار)، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي سياق الأداء المالي المتميز، كشفت البيانات عن ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 119.4 مليون درهم (32.5 مليون دولار)، بنمو قدره 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما كشفت مجموعة يلا عن نمو ملحوظ في متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.4% إلى 41.4 مليوناً في الربع الأخير من العام الماضي.

وحققت «يلا» هامش ربح صافٍ بنسبة 35.8%، بينما بلغ هامش الربح الصافي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 39.3% خلال الربع الأخير من العام المالي المنصرم، ما يبرز قدرتها الفائقة على تحقيق إيرادات قوية مع الحفاظ على كفاءة عالية في إدارة النفقات.

كما حققت الشركة نمواً ملحوظاً في عدد المشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 3.2% ليصل العدد الكلي إلى 12.3 مليون مستخدم مقارنة بــالفترة نفسها من عام 2023.

وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة يلا: «اختتمنا عام 2024 بتحقيق إنجازٍ استثنائي جديد، بعد تحقيق إيرادات بلغت 90.8 مليون دولار في الربع الرابع، متجاوزين سقف توقعاتنا للربع الثاني على التوالي. ويعزى هذا النجاح والأداء القوي إلى التزامنا الراسخ وحرصنا على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة التشغيلية وهذا ما أسهم في ارتفاع الربحية التشغيلية للمجموعة بنسبة 26.0% على أساس سنوي. ومع اقترابنا من الذكرى العاشرة لتأسيس يلا في 2025، نجدد التزامنا مواصلة مسيرة الابتكار في المجموعة، وتعزيز ريادتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وبناء منظومة رقمية أكثر تطوراً وتفاعلية».

وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس المجموعة، بالأداء القياسي للشركة، مؤكداً الزخم القوي لمنصاتها الرئيسة التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا النمو. وقال: «نحن سعداء بالنتائج التي حققناها في الربع الرابع، حيث شهدنا ارتفاعاً في عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.4%، إضافة إلى نمو المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 3.2%. هذا الأداء القوي يبرز نجاح استراتيجيتنا في تحقيق التوازن بين الربح والنمو المستدام».