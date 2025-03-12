سوق أبوظبي يرحب بإدراج «ألفا داتا»

رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، بإدراج شركة ألفا داتا لحلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة في الإمارات. ويعد هذا أول اكتتاب عام أولي في دولة الإمارات وثاني طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2025، مما يعزز التزام السوق بتوسيع عروضه الاستثمارية وتوفير فرص استثمارية متنوعة.

وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة برقم مزدوج، مما رفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم «أي ما يعادل حوالي 163 مليون دولار» كما بلغت القيمة السوقية لشركة ألفا داتا عند الإدراج حوالي 1.5 مليار درهم «أي ما يعادل حوالي 408 ملايين دولار» الأمر الذي يعكس مكانة الشركة المهمة وموثوقيتها في قطاعها.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية إن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعد أول اكتتاب عام أولي في الإمارات في 2025 وثاني طرح لنا هذا العام، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتعزيز إمكانية الوصول إلى سوق ديناميكي ومتنوع، خاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا عالية النمو.