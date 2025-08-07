تجارب ملهمة للأطفال في مخيمات مفاجآت صيف دبي حتى نهاية أغسطس

تقدّم مفاجآت صيف دبي 2025 مجموعة متنوعة من المخيمات الصيفية الممتعة والمفيدة للأطفال من جميع الأعمار، بدءاً من الرسم بالفقاعات والغوص في أعماق التاريخ وصولاً إلى دروس التايكوندو.

وتنظَّم هذه الفعاليات تحت إشراف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع أبرز المراكز الثقافية والمتاحف والمنشآت الرياضية في المدينة، حيث تجمع بين التعلم الإبداعي واللعب، لتشجّع الأطفال على اكتشاف اهتمامات جديدة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في بيئة آمنة واجتماعية.

وللعائلات التي تتطلع إلى قضاء وقت ممتع معاً، فتنتظرها مجموعة واسعة من التجارب المميزة في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من العروض الحصرية والدخول المجاني للأطفال إلى أبرز الوجهات الترفيهية، ووصولاً إلى إقامات فندقية ذات قيمة عالية وتجارب موسمية لا تُنسى.

التعلّم واللعب

يقدّم مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيم «عالم من الخيال» الصيفي، الذي يعرّف الأطفال بفنون التعبير التجريدي والتراث الإماراتي من خلال سلسلة ورش عمل نابضة بالحياة. ويُنظم هذا البرنامج بالتعاون مع دبي للثقافة في الفترة من 4 إلى 15 أغسطس، حيث يمزج بين الإبداع الفني والاستكشاف الثقافي ضمن بيئة تفاعلية مرحة. وتشمل الأنشطة: الرسم بالفقاعات والفن الانسيابي والنحت وغيرها من التجارب المستوحاة من القصص والمناظر الطبيعية المحلية.

للأطفال الذين يفضلون النشاط والحركة، يوفّر مخيم بالرميثة الصيفي تجربة رياضية يومية تستمر حتى 31 أغسطس في نادي الرميثة بمنطقة ند الحمر. ويقدّم البرنامج جدولاً حافلاً يتضمن رياضات التايكوندو والسباحة وكرة القدم وكرة السلة وكرة الريشة والألعاب المائية، ليوفّر ما يناسب كل مستوى من مستويات الطاقة. ويمكن للعائلات الاختيار بين تذكرة دخول يومية تبدأ من 110 دراهم، أو الاشتراك الشهري المخفّض، ما يجعل من هذا المخيم خياراً مرناً ومتاحاً طوال فصل الصيف.

في الوقت نفسه، تستقبل مدينة الطفل في حديقة الخور الصغار بمخيم صيفي يهدف إلى تحفيز فضولهم تجاه العلوم والطبيعة والتكنولوجيا. ويُقام هذا المخيم بتنظيم من بلدية دبي ويستمر حتى 31 أغسطس، ويقدّم ورش عمل داخلية تفاعلية وأنشطة يومية متجددة بمواضيع متنوعة، ما يجعله خياراً مثالياً للعائلات التي تبحث عن تجربة تعليمية ممتعة ضمن بيئة منظمة وآمنة.

عروض الإقامة والتوفير

إلى جانب المخيمات الصيفية لهذا العام، تسهّل مفاجآت صيف دبي على العائلات التخطيط لصيف لا يُنسى في المدينة بفضل مجموعة من العروض الحصرية في أبرز الفنادق والمعالم السياحية.

ويمكن للأطفال الإقامة وتناول الطعام والاستمتاع باللعب مجاناً في العديد من الوجهات المشاركة.

ويحظى الصغار بدخول مجاني إلى مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية المميزة في دبي، بما في ذلك: متحف الشندغة، ومتحف «آرتي ميوزيوم» دبي، و«عالم آية دبي»، وحديقة التماسيح في دبي، ودبي دولفيناريوم، ودبي باركس آند ريزورتس، وإكسبو سيتي دبي، وحتّا وادي هب، وهاوس أوف هايب، وهايبر سبيس، ومتحف مدام توسو، وعرض لا بيرل من دراغون، وليغولاند دبي، وموشن غيت دبي، وسكاي دايف دبي، ومركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ومنطاد دبي في أتلانتس ذا بالم، وذا غرين بلانيت، وحديقة وايلد وادي المائية – لتقدّم موسماً حافلاً بالاكتشافات والتجارب المشوقة.

وتتنوّع الإقامات الصيفية بين أجواء المنتجعات الفاخرة في «لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس» واستراحات الجبال في «فندق حصن حتّا من جيه إيه»، لتلبّي تطلعات كل عائلة تبحث عن الراحة والاستجمام.

كما يحصل المقيمون في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على عروض فندقية حصرية تشمل خصماً يصل إلى 30% على أسعار الغرف، وفطوراً مجانياً، وائتماناً يمكن استخدامه داخل المنتجع، وخصومات على خدمات السبا، وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة، في فنادق مختارة مثل بارك حياة دبي، وأنانتارا داون تاون دبي، وسويس أوتيل الغرير، وبانيان تري دبي، ولو ميريديان العقة بيتش.

للعائلات التي تقضي عطلتها الصيفية في دبي، يُعد «توصيات مدهش» الدليل الأمثل لاكتشاف أفضل أماكن تناول الطعام، واللعب، والاستكشاف، وجميعها مختارة بعناية من قِبل شخصية دبي المحبوبة نفسها.

ومن ورش العمل الإبداعية ودروس الطهي، إلى وجهات مليئة بالحماس مثل عالم مدهش، وحديقة مدهش المائية، وفابي لاند، ولوكو بير، وعالم ريال مدريد، توفّر هذه الوجهات العائلية المفضلة تجارب ترفيهية تبقي الأطفال مستمتعين طوال الموسم.

ولمزيد من القيمة، يقدّم تطبيق DSS ENTERTAINER للمقيمين والزوار أكثر من 7.500 عرض «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً» تشمل المطاعم، والوجهات التي تقدم وجبات البرانش، والمنتجعات الصحية، والوجهات الترفيهية، ومراكز اللياقة البدنية، وغيرها الكثير، وذلك طوال أيام الأسبوع ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

وسواء كنت تبحث عن إقامة فاخرة داخل المدينة، أو نزهة عائلية عفوية، أو وجبة غير رسمية مع الأصدقاء، يوفّر هذا البرنامج عروضاً لا تُضاهى في مختلف أنحاء دبي، ضمن وجهات مميزة مثل وايلد وادي، وآي إم جي عالم من المغامرات، وشيك شاك، وآسيا آسيا، وأتموسفير، وغيرها الكثير.

من العروض الفندقية التي لا تُفوّت، إلى تجارب مجانية للأطفال، ومئات الأنشطة التي لا تحدث إلا في دبي، يُعد موسم مفاجآت صيف دبي الفرصة المثالية للإقامة والاستمتاع والتوفير في آنٍ واحد.

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.