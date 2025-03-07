ترامب يشير إلى احتمال تمديد الموعد النهائي لبيع تيك توك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى صفقة.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي يقضي بتمديد الموعد النهائي لشركة تيك توك إلى أول أبريل المقبل لقطع علاقاتها مع شركتها الأم، بايت دانس، ومقرها الصين، أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال يوم الخميس حول التمديد المحتمل، قال ترامب إنه ليس هناك حاجة إلى تمديد في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك شهر قبل الموعد النهائي.

وقال: "لكن إذا كنت بحاجة إلى التمديد، فمن المحتمل أن أقوم بالتمديد.. لدينا الكثير من الاهتمام بتيك توك".