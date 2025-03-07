«طلبات» تستكمل الاستحواذ على منصة «إنستاشوب»

أعلنت طلبات القابضة عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة إنستاشوب ليمتد إحدى منصات التسوق الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي التفاصيل استكملت «طلبات» عملية الاستحواذ على كامل رأس مال إنستاشوب من شركة دليفري هيرو إس إي، حيث سيتم دمج الحسابات المالية اعتباراً من 25 فبراير 2025.

بموجب هذا الاستحواذ، أصبحت إنستاشوب شركة مملوكة بالكامل لشركة «طلبات»، مما يساهم في تعزيز خدمات البقالة والتجزئة التي تقدمها الشركة وتوسيع شبكة شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بعد الاستحواذ، ستتجاوز القيمة الإجمالية للبضائع المباعة في قطاع البقالة والتجزئة لشركة «طلبات» 2.5 مليار دولار لعام 2024، مما يعزز ريادتها في المنطقة.

تم تمويل اتفاقية الاستحواذ، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في سبتمبر 2024، بالكامل من خلال الاحتياطيات النقدية الداخلية لشركة «طلبات»، بإجمالي 32 مليون دولار. ستواصل إنستاشوب العمل كعلامة تجارية مستقلة ضمن قطاع البقالة والتجزئة التابع لشركة طلبات.

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: «نرحب بانضمام انستاشوب إلى عائلة «طلبات»، حيث تدعم هذه الصفقة استراتيجيتنا لتطوير خدمات البقالة والتجزئة التي نقدمها، وتؤكد التزامنا بتعزيز تجربة العملاء وتزويدهم بخيارات أوسع».