«DHL» تسرح 8000 موظف في 2025

كشفت شركة الخدمات اللوجستية الألمانية «دي إتش إل» (DHL) عن خطة لتسريح حوالي 8 آلاف موظف هذا العام كجزء من استراتيجية لتوفير أكثر من مليار يورو (1.08 مليار دولار) بحلول 2027. وستمثل تخفيضات الوظائف ما يزيد على 1% من إجمالي القوى العاملة، وستتم في قسم «بوست أند بارسل ألمانيا»، وهي جزء من برنامج تجريه الشركة من أجل النمو والذي من المتوقع أن يسري مفعوله بالكامل بحلول 2027.

وتوظف الشركة 602 ألف شخص في أكثر من 200 دولة، منهم 190 ألف شخص في وحدة «بوست أند بارسل ألمانيا». وذكر «توبياس ماير» الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل»: نتوقع أن يظل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي متقلباً في 2025.