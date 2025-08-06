«دناتا» تعزز عملياتها في المطارات العالمية بتعيينات في قيادتها العليا

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، عن تعيين مسؤولين جديدين في مناصب عليا، ضمن مساعيها، لتعزيز عملياتها في المطارات حول العالم.

وكشفت «دناتا» عن تعيين أليكس دوسنو في منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك اعتباراً من 1 أغسطس 2025.

وبموجب منصبها الجديد ستتولى أليكس الإشراف على أنشطة المناولة الأرضية وخدمات الشحن التابعة لدناتا في أستراليا وسنغافورة والفلبين وباكستان والعراق وزنجبار (تنزانيا). كما ستقود فريقاً يضم نحو 8 آلاف موظف، يتعاملون سنوياً مع أكثر من 110 آلاف رحلة طيران وما يقارب 800 ألف طن من الشحنات في 23 مطاراً.

وتتمتع أليكس بخبرة تمتد لنحو ثلاثة عقود في مجال الطيران والمناولة الأرضية، وقد انضمت إلى «دناتا» في عام 2012 مديرة عامة لعمليات الشحن في المملكة المتحدة، ثم تمت ترقيتها إلى منصب المدير التنفيذي لعمليات «دناتا» في مطارات المملكة المتحدة في عام 2020.

وسترفع أليكس تقاريرها مباشرة إلى كلايف سوف- هوبكنز، الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في «دناتا»، كما ستنتقل إلى دبي لتولي مهامها الجديدة.

وبعد انتقال أليكس إلى منصبها الجديد تم تعيين جيمس باتلر في منصب المدير التنفيذي لعمليات «دناتا» في مطارات المملكة المتحدة. وسيتولى في منصبه الجديد قيادة أعمال «دناتا» للمناولة الأرضية والشحن، عبر ستة مطارات في المملكة المتحدة. وكان جيمس قد انضم إلى «دناتا» في عام 2018، وشغل منذ عام 2020 منصب المدير المالي، حيث أشرف على الاستراتيجية المالية والتخطيط وإدارة العمليات، كما سبق له أن شغل مناصب في «مينزيس أفييشن» و«فلاي بي»، ما منحه فهماً عميقاً لقطاعي الطيران واللوجستيات.

وقال كلايف سوف-هوبكنز: «تميزت أليكس في قيادة عملياتنا بالمملكة المتحدة برؤية واضحة وثبات في الأداء، وبأسلوب يرتكز على تمكين الكوادر، ومن شأن سجلها القيادي الحافل، إلى جانب خبرتها التجارية وحرصها الدائم على أعلى معايير السلامة والخدمة، أن يجعلها المرشحة المثالية لقيادة عملياتنا في هذه الأسواق الحيوية، ونتطلع إلى الأثر الإيجابي الذي ستحققه مع توسع نطاق أعمالنا عالمياً».

وأضاف: «يمثل أليكس وجيمس نموذجاً لقوة الكفاءات الداخلية في «دناتا». وتعكس ترقيتهما التزامنا المستمر بالاستثمار في كوادرنا البشرية، وتوفير الفرص للنمو والتطور المهني».