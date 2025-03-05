إكسير "بوربس 50" الاستثنائي من أمواج: رمز خالد لعبق اللبان العُماني

كان اللبان منذ الأزل جزءًا لا يتجزأ من أصالة وتاريخ سلطنة عُمان حاضرًا في روح تراثها وعطر هويتها، مما جعله مصدر إلهام لدار أمواج ومكونًا أساسيًا في إبداعاتها العطرية. فعلى مدار رحلتها، استخدمت أمواج اللبان في العديد من عطورها ومنتجاتها لتعود وتصيغه بشكل مختلف وغير مسبوق في عطر ’بوربس‘ في عام ٢٠٢٣.

قام بإبتكار العطر كوينتن بيش تحت إشراف رينو سالمون، المدير الإبداعي في أمواج، ليكون رسالة تنبض بالحب والعرفان لشجرة اللبان العريقة. تلك الشجرة التي غرست جذورها في تراب عُمان وامتدت أغصانها لتعانق السماء بينما ينساب لبانها العطري كأسرار خفية تحمل بين طياتها عبق التاريخ وروح الأصالة. ويفوح عطر ’بوربس‘ بتناغم آسر حيث ينسج نفحات الفلفل الوردي، ودفء ورق البردي وغنى نجيل الهند، ليكشف عن مختلف أوجه اللبان ويبرز جماله الخفي.

وبعد عام من خوض غمار أسرار فن العطور وتبادل الأفكار الإبداعية، قرر سالمون وبيش استكشاف الأبعاد الخفية لهذا الكنز العطري الفريد. وأوضح سالمون، "لم يكن الهدف تعديل تركيبة العطر، بل كان هناك شيء غامض يستمر في جذبنا. لقد حمل العطر في طياته سرًا لم يُكشف بالكامل، مما دفعنا للعودة إليه مرارًا وتكرارًا، بحثًا عن بُعدٍ جديد يلهمنا. واليوم، ها نحن نقدم رؤيتنا المتكاملة في إكسير ’بوربس 50‘."

مستلهمًا من أصالة شجرة اللبان، يتألق عطر ’بوربس‘ بنقائه وجودته، مجسدًا روح هذه الشجرة العريقة في كل أبعادها. وعندما جاء الوقت لإعادة صياغة هذا العطر في صورة إكسير، تعمق كوينتن بيش في ابتكاره مستكشفًا جوهر جذور الشجرة الضاربة في القدم.

وقال بيش: "أردت الوصول بعمق هذا العطر لمستوى جديد وابتكار هذا الإكسير ما هو إلا مجرد خطوة نحو استكشاف المزيد من مقومات وجوانب اللبان. وكان هدفي تعزيز شخصية هذه التوليفة وربط أوصالها بالأرض والتربة وما تخفيه الجذور."

وأثمرت جهود كوينتن بيش ورينو سالمون، حيث تتفتح نغمات إكسير ’بوربس 50‘ بعبير الفلفل الوردي الذي يعزز شخصية العطر. ثم يظهر عبق اللبان ممزوجًا بلمسة معدنية وراتنجية غامضة، ليصبح أكثر ثقلاً. وتتوالى النغمات بعدها بدءًا من جذور نجيل الهند الرملي، وورق البردي، والزعفران بنفحات جافة تحمل طابعًا جلديًا وهي نغمات كانت موجودة في عطر ’بوربس‘ إلا أنها أصبحت أكثر ارتباطًا بالأرض وطبيعتها.

وزاد من دفء العطر مزيج نفحات خشب الصندل الذي ابتكره بيش خصيصًا للحفاظ على شخصية عطر ’بوربس‘ ليمنح إكسير ’بوربس 50‘ جاذبية أكبر. بتركيبته الكريمية والخشبية، يتناغم خشب الصندل ليمنح الإكسير صدى أعمق، ويأخذ نغماته إلى أبعاد جديدة لم تُستكشف في العطر من قبل.

وأضاف رينو سالمون، "أثناء العمل على هذا الإكسير، كان هدفنا تقوية العلاقة بين العطر ومرتديه. ولتحقيق ذلك، عدنا إلى مصدر إلهامنا، وتذكرت شيئًا طالما أدهشني في أشجار اللبان، وهو أن لحاءها يشبه الجلد. فهو رقيق وحساس، يمكنك تقشيره بسهولة، وكأن الشجرة تحمل إحساسًا إنسانيًا غريبًا، مما زاد من ارتباطي بها."

ولمحاكاة هذا الإحساس، أضاف بيش الفانيلين في النغمات الأساسية لإكسير ’بوربس 50‘. بحلاوته الرقيقة وطابعه الرومانسي، ينسجم الفانيلين مع الجوانب الأخرى ليضفي على الإكسير تركيبة متكاملة تنبض.

وكما قدم عطر ’بوربس‘ تجربة عطرية تجسد شجرة اللبان بمختلف جوانبها، جاء إكسير ’بوربس 50‘ ليتعمق في تفاصيل هذا التجسيد وليبرز شخصيتها الدفينة في جذورها.

نبذة عن مجموعة الإكسير الاستثنائية

تُعد مجموعة الإكسير الاستثنائية من بين أثمن إبداعات دار أمواج، حيث تم ابتكار كل عطر في هذه المجموعة من خلال تجارب دقيقة لقياس تأثير الوقت والتركيز على التوليفة العطرية. ولم يقتصر هدف الدار من هذه المجموعة على إعادة صياغة التركيبة الأصلية وجعلها أكثر تعقيدًا فحسب، بل تحفيز جميع النغمات والمكونات لتصل إلى أقصى إمكانياتها، بمنحها الوقت اللازم للكشف عن جوانبها الخفية وشخصيتها الحقيقية. وفي ’بوربس 50‘، يبلغ تركيز الزيت العطري 50% ويتم تعتيقه لمدة 4 أسابيع ليعبر عن رؤية سالمون وبيش لهذا العمل الفريد.

التقديم

كعادتها في تقديم الإكسير الاستثنائية، صممت أمواج زجاجة ’بوربس 50‘ بإضافة لمسات راقية وجذابة على شكلها الخارجي. تأتي الزجاجة مطلية من الداخل باللون الأخضر الداكن الذي يعكس ظلال زجاجة عطر ’بوربس‘ الأصلية التي قدمتها الدار. أما التصميم الخارجي، فيتميز بتدرجات لونية تبدأ من قاعدة داكنة للغاية، مما يجعل الفارق بين الداخل والخارج شبه معدوم، ليعكس جوهر الإكسير ويمنح إحساسًا بالأصالة والعمق.

يتزين الغلاف الخارجي للعبوة بلمسات فنية وجمالية بريشة الفنانة البلجيكية لويز ميرتنز. استوحت ميرتنز تصميمها من إبداعها السابق لعطر ’بوربس‘، حيث استخدمت درجات داكنة من اللون الأخضر، مع لمسة بارزة من اللون الذهبي لتعبر عن غنى إكسير ’بوربس 50‘ وهالته الآسرة. وكالعادة، أضيفت لمسة نهائية أنيقة من غبار الذهب على العبوة وهي السمة المميزة لمجموعة الإكسير التي طرحتها أمواج.

معلومات عن العطر

يمكن شراء إكسير ’بوربس 50‘ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://www.amouage.com/ وأيضا من بوتيكات أمواج في سلطنة عُمان ابتداءً من 6 يناير 2025 م.