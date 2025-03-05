احتفلوا بروح الشهر الفضيل في مجلس جميرا أبراج الإمارات

يقدم جميرا أبراج الإمارات تجربة استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يدعو الضيوف للاحتفال معاً بروح الشهر الفضيل وسط أجواء المجلس الراقية. يقع مجلس جميرا أبراج الإمارات على التراس بين الأبراج، ويوفر إطلالات خلابة على متحف المستقبل وأفق مدينة دبي، مما يوفر أجواء رائعة من خلال عيش لحظات مميزة على مائدتي الإفطار والسحور.

ويمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه إفطار متنوع ومحضر بعناية، تتناغم فيه التقاليد العربية الأصيلة مع أشهى النكهات العالمية، مما يوفر تجربة طعام لا مثيل لها. ويتم تقديم وجبة الإفطار يومياً من غروب الشمس حتى الساعة 20:30، حيث يفتح المجلس أبوابه عند الساعة 17:45. وتتوفر الحجوزات الفردية بسعر 315 درهماً للكبار، وبسعر 160 درهماً للأطفال.

أما بوفيه السحور، فيمكن الاستمتاع بها تحت أضواء النجوم وسط أجواء المجلس الراقية. ويتم تقديم السحور بسعر 220 درهماً يومياً من الساعة 21:30 حتى 02:00، مع إمكانية قبول الحجوزات حتى الساعة 01:00.

احتفلوا بالشهر الكريم بأناقة ورقي في مجلس جميرا أبراج الإمارات الذي يجمع بين تجارب الطعام الاستثنائية والإطلالات الرائعة وحسن الضيافة، ليصنع لكم ذكريات رمضانية لا تُنسى.

للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 330 0000 أو عبر البريد الإلكتروني JETRamadan@jumeirah.com.