تعاون بين «إس سي فينتشرز» و«فيزا» لدعم الابتكار ونمو الشركات الصغيرة

أعلنت شركة «إس سي فينتشرز»، ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، توقيع مذكرة تفاهم مع «فيزا»، بهدف تطوير حلول فعالة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حفل توقيع مذكرة التفاهم بمركز فيزا للابتكار بدبي، أكدت رولا أبو منّة، الرئيسة التنفيذية لستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط والإمارات وباكستان، ود. سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول مديرة مجموعة فيزا في دول التعاون، التزام المؤسستين تعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والمنطقة. وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بـ63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.