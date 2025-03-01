«باركن» توصي بتوزيع 280.8 مليون درهم أرباحاً للنصف الثاني من 2024

تعتزم شركة «باركن»؛ أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، دفع أرباح نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام. وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 والفترة اللاحقة، تتوقع باركن دفع الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، معتمدة على أساس أحد الخيارين التاليين، أيهما أعلى: 100 % من صافي ربح السنة، أو التدفق النقدي الحر للأسهم، مع مراعاة متطلبات الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وفي نهاية أكتوبر 2024، أعلنت شركة باركن عن توزيع أرباح مؤقتة أولية بقيمة 198.773 مليون درهم، أي ما يعادل 0.06625 فلس للسهم الواحد، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

بعد موافقة مجلس الإدارة، ورهنا بموافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي القادم المقرر عقده في نهاية مارس 2025، ستوصي الشركة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 280.867 مليون درهم، 0.09362 درهم للسهم الواحد، للنصف الثاني من 2024.

وهذا النمو المستمر في الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء قابله جزئياً ارتفاع مصاريف الاستهلاك الناجمة عن إجمالي رسوم الامتياز، وارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بتسهيل ائتماني لدفع رسوم الامتياز.

تمويل

وخلال الربع الأول من عام 2024، أبرمت باركن اتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار درهم. وهي تتضمن تسهيلات تمويل مرابحة لمدة 5 سنوات بقيمة 1.1 مليار درهم، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بالمرابحة بقيمة 100 مليون درهم. ويتم تحديد فائدة كلّ من التسهيلين بمعدل إيبور لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى هامش بنسبة 0.80 % سنوياً. في نهاية الربع الرابع، بلغ صافي ديون باركن 725.5 مليون درهم. وبالإضافة إلى تسهيلات المرابحة الائتمانية المتجددة التي لم تُسحب بعد بالكامل، تمتلك الشركة سيولة متاحة تبلغ 502.3 مليون درهم.

طموحات استراتيجية

وقال أحمد بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن: «أحرزت باركن خلال أول عام من إدراجها تقدماً كبيراً نحو تحقيق طموحاتها المالية والاستراتيجية والاجتماعية. وتضطلع الشركة بدور محوري في دعم منظومة النقل بدبي.

وقد كشفت نتائجنا الفصلية طوال عام 2024 عن تحقيق نمو مستقر في الأرباح، ويعود الفضل في ذلك إلى مكانتنا القوية في السوق، وتميزنا التشغيلي الذي يعتبر من بين الأفضل ضمن فئته، وجهودنا المتميزة في مجالات الرقمنة والابتكار.

وفي ضوء النمو الاقتصادي المتسارع لمدينتنا، وتوسعها السكاني المستمر، والمستويات القياسية للنشاط السياحي فيها خلال عام 2024، أنا واثق من قدرتنا على تحقيق التطلعات المستقبلية للشركة وتقديم أداء قوي آخر في عام 2025».

من جانبه قال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «حققت باركن نمواً وأرباحاً قياسية خلال الربع الرابع مع توسع محفظة الشركة من مواقف المركبات، ونمو قاعدة العملاء، وارتفاع معدلات استخدام مواقف المركبات العامة، واستمرار الطلب القوي على التصاريح والاشتراكات الموسمية. كما شهدنا تحسناً في كفاءة ودقة أنظمة الرقابة الذكية المتطورة لدينا».

وأثمر هذا الأداء التشغيلي القوي عبر مقاييسنا الرئيسية عن تحقيق مستويات قياسية في الإيرادات الفصلية، والأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الدخل؛ وجاءت هذه النتائج الاستثنائية مدعومة بزيادة إيرادات مواقف المركبات العامة والمواقف الخاصة التابعة للمطورين، وزيادة مبيعات البطاقات الموسمية، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الرقابة. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42 % مع هامش يبلغ 60 %، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى النمو القوي لإيراداتنا والاستفادة من مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية.

وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية وتفانينا والجهود الكبيرة لفريق قيادتنا المتمرس، تجاوزت باركن الأهداف المالية السنوية المحددة عند طرحنا العام الأولي في مارس 2024. وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لدينا، نعتزم توزيع أرباح نهائية في أبريل القادم بعد الحصول على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية المقبلة.

وكان عام 2024 حافلاً بالإنجازات لشركة باركن. ومن خلال توفير البنية التحتية الأساسية لدعم خطط النمو الطموحة في دبي، تتمتع الشركة بمكانة جيدة لاغتنام الفرص الجديدة في عام 2025، ومواصلة دورها في تشكيل مستقبل القطاع مع التركيز على توفير قيمة جذابة ومستدامة لمساهمينا.