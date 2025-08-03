10,000 دولار سعر أغلى دمية «لابوبو» على «إيباي»

بيعت دمية «لابوبو» نادرة الأسبوع الماضي بسعرٍ قياسي بلغ 10.500 دولار أميركي على موقع إيباي، وبذلك تكون أغلى دمية بين الدمى التي انتشرت على نطاقٍ واسع مؤخراً، والتي تجمع بين الجمال والقبح.

وبحسب موقع «نيويورك بوست»، تتألق الدمية الرمادية المائلة للبني بأزياء عصرية، بما في ذلك أحذية رياضية من تصميم علامة تجارية شهيرة لأحذية التزلج، وسترة رياضية من «فانز»، وقبعة زرقاء وبرتقالية كُتب عليها «الوحوش» - وهي الشخصيات التي تنتمي إليها لابوبو.

صدرت دمية لابوبو الصغيرة لأول مرة عام 2023 كواحدة من صناديق بوب مارت الشهيرة، كثمرة تعاون بين علامة «فانز» التجارية و«لابوبو».

كان سعرها الأصلي 85 دولاراً أميركياً، مما يعني أن قيمتها عند إعادة بيعها كانت أعلى بـ125 ضعفاً.

وجه مُريب

أصبحت لابوبو سلعة رائجة في الأسواق الثانوية، وقد صرّح خبراء لمجلة فوربس بإمكانية إجراء استثمارات مشروعة فيها، مدفوعةً بنموذج العرض المحدود الذي تتبعه بوب مارت.

وتوقعت لوري فيرديرام، خبيرة تقييم المقتنيات، والتي تقدم برنامجها الخاص على قناة «هيستوري»، أن «مظهرها الفريد وجاذبيتها العامة سيجعلانها سوقاً قوياً للتحصيل لسنوات قادمة».

وقال أليكس فونغ، مدير قسم بيع مقتنيات الثقافة الشعبية في دار غولدن للمزادات، إنه يعتقد أن قطع لابوبو المبكرة هي التي ستحافظ على قيمتها على أفضل وجه.

«لابوبو» في برلين

وتبيع بوب مارت عادةً قطع لابوبو بأسعار تتراوح بين 20 و40 دولاراً في «صناديق مخفية»، أي أن المشترين لا يعرفون أيها سيحصلون عليه إلا بعد فتحها.

لكن ما يُسمى بـ«اللابوبو السرية»، هي إصدارات محدودة تقل احتمالات الحصول على واحدة منها في صندوق مخفي عن الأنظار بنسبة 1 من 72 أو حتى 1 من 144 دمية، وتُباع بآلاف الدولارات على مواقع إعادة البيع.

ومن الأمثلة الأخرى الإصدار الوردي «السرّي» من دمية «أمسكني إن كنتِ معجبة بي»، الذي طُرح بأعداد محدودة في أوائل عام 2024، والذي بيع مؤخراً مقابل 2000 دولار أميركي على موقع إيباي.

مخزون لابوبو

يصطف الناس قبل الفجر، واصفين يوم الإصدار بـ«ألعاب الجوع» في المملكة المتحدة، حيث سُحبت أحياناً من المتاجر بسبب الفوضى والقتال.

صمم الفنان كاسينغ لونغ، من هونغ كونغ، هذه المخلوقات المخيفة ذات الأسنان لأول مرة قبل عقد من الزمان، وقال إنها مستوحاة من الأساطير الإسكندنافية والفولكلور الخارق للطبيعة.

منح لونغ ترخيصاً لتصميماته لشركة بوب مارت الصينية عام 2019، التي حولتها إلى ألعاب قطيفة قابلة للتحصيل. وارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي للشركة «وانغ نينغ» البالغ من العمر 38 عاماً من 2 مليار دولار العام الماضي إلى 22 مليار دولار وسط هذه الضجة، وفقاً لمجلة فوربس.