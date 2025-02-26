«دوكاب للمعادن»: 15 % نمواً متوقعاً في 2025

أعلنت شركة دوكاب للمعادن، المزود لحلول منتجات الألمنيوم والنحاس في المنطقة، والعضو في مجموعة دوكاب، عن مشاركتها في النسخة الـ16 من معرض إليكراما 2025، للصناعات الكهربائية في الهند، حيث تعرض خلاله أحدث ابتكاراتها.

وتأتي هذه المشاركة في ظل نمو قوي في إيرادات الشركة خلال عام 2024، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 12 %، مما يعزز التوقعات بمواصلة الأداء القوي، وتحقيق نمو يصل إلى 15 % في عام 2025.

وتعزز هذا النمو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي توفر مزايا استراتيجية تمكّن دوكاب للمعادن من توسيع حضورها الإقليمي، مستفيدة من التعريفات الجمركية المخفضة وأطر الأعمال التجارية المتطورة، التي تسهم في تسهيل عملياتها، وتعزيز تنافسيتها في السوق.

وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن: «يعكس النمو القوي في إيرادات دوكاب للمعادن مدى قوة وتنوع محفظتنا، التي تضم حلولاً متكاملة لمنتجات النحاس والألمنيوم، وقدرتها على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم قطاعات حيوية مثل التعبئة والتغليف، الرعاية الصحية، وصناعة السيارات وغيرها.

ومع استمرار الشركة في توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية فإنها تعزز مكانتها الريادية في قطاع المعادن، وتواصل دورها المحوري في دفع عجلة التقدم الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، حيث توفر حلولاً شاملة لقاعدة عملاء تضم 75 سوقاً عبر 7 قارات، حيث تشكل الصادرات أكثر من 70 % من إجمالي الإيرادات».

ويتعزز التزام شركة دوكاب للمعادن بالسوق الهندية، من خلال شهادة مكتب المعايير الهندية (BIS)، مما يضمن امتثال المنتجات للمعايير الهندية في مختلف القطاعات.

وتمنح هذه الشهادة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند (CEPA)، الإمكانية لشركة دوكاب للمعادن، للاستفادة من فرص النمو المهمة في السوق، وتعزيز حضورها في المنطقة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية، وأطر الأعمال التجارية.

وتواصل «دوكاب للمعادن»، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية سنوياً 300 ألف طن، توسيع حضورها في السوق من خلال العمل على تنويع المحفظة الإنتاجية، وقد أسهم استحواذ الشركة على «جي آي سي ماجنت»، في تنويع محفظة منتجات وخدمات «دوكاب للمعادن»، من خلال إضافة شرائح النحاس والألمنيوم، ما عزز من مكانة الشركة في القطاعات الصناعية التحويلية، بما في ذلك السيارات والتعبئة والتغليف والرعاية الصحية.

وأسهم هذا التوسع في تحقيق في زيادة كبير بحجم النمو، حيث شهد ارتفاعاً من 4 % في الفترة 2024-2023 إلى 21 % متوقعة في الفترة 2025-2024.

وتتوافق مجموعة المنتجات المحسنة لشركة «دوكاب للمعادن» مع متطلبات السوق المتزايدة عبر هذه الصناعات المتنوعة، مما يرسخ مكانة الشركة مزود حلول عالمياً شاملاً في قطاع المعادن.