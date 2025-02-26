«ملتيبلاي» توقع صفقة للحصول على حصة مسيطرة بـ«تندام» للملابس

أعلنت مجموعة ملتیبلاي، موافقتها على الاستثمار عبر زيادة رأس المال، ما يمكنها من الحصول على حصة مسيطرة بنسبة 67.91% في شركة كاستيلانو للاستثمارات المالكة لشركة تندام براندز إس إيه يو والشركات التابعة الأخرى، لتصبح المسهِم الأكبر في الشركة، إلى جانب لانو هولدينغز وأركاديان للاستثمارات، شركتي الاستثمار المؤسستين لصندوقي سي في سي وبي إيه آي على التوالي، المالكتين لحصة أقلية في تندام.

وتعد تندام ثاني أكبر مجموعة للملابس في إسبانيا من ناحية الحصة السوقية ومن أبرز مجموعات الملابس متعددة القنوات الرائدة في أوروبا.

وستقود مجموعة ملتيبلاي المرحلة التالية من نمو تندام، مع التركيز على التوسع الدولي وتعزيز منظومة عمل المجموعة متعددة القنوات. وستبقى الصفقة مرهونة بموافقة السلطات التنظيمية المختصة.

ونجحت تندام، منذ سنة 2020، في تحقيق معدل نمو متسق في نتائجها الفصلية، ما أدى إلى تعزيز نموذج أعمالها في الأسواق الرئيسة وتوسيع نطاق حضورها الدولي.

وبلغ مجمل مبيعات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية حتى نهاية يناير من سنة 2025، 1.4 مليار يورو، بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وبعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 (IFRS 16 ) نحو 341 مليون يورو.

تُعد تندام من الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة للملابس عبر قنوات متعددة، إذ تمتلك حضوراً واسعاً في ما يقرب من 80 دولة عبر 4 قارات، مع أكثر من 1,800 نقطة بيع. وتضم محفظة أعمالها 12 علامة تجارية خاصة، إضافة إلى ما يقرب من 200 علامة تجارية تابعة لشركات خارجية، وشبكة واسعة تضم أكثر من 1,800 نقطة بيع وعبر الإنترنت.