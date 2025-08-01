6.6 مليارات درهم أرباح «ألفا ظبي القابضة» والإيرادات تزيد 23 % إلى 35.9 ملياراً









أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» تسجيل نتائج مالية قوية للنصف الأول، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 8.7 مليارات درهم، بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس النتائج المالية القوية تركيز «ألفا ظبي» المستمر على الاستفادة المثلى من الفرص الاستراتيجية والزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجيتها من خلال القطاعات الرئيسة، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 35.9 مليار درهم بزيادة 23% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وحافظت المجموعة على مركز مالي قوي، وبلغ إجمالي الأصول 198.4 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 98.1 مليار درهم، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ رؤيتها لعام 2030 من خلال التركيز على الابتكار والنمو الاستراتيجي والأثر المجتمعي.

وبلغ صافي أرباح المجموعة 6.6 مليارات درهم، وهو ما يتماشى مع توقعات عام 2024، رغم تسجيل انخفاض بقيمة 1.4 مليار درهم نتيجة التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية.

وتعكس هذه النتائج أهمية تركيز «ألفا ظبي» المتواصل على تنفيذ استراتيجيتها بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة للمسهمين، بالتزامن مع تسريع عجلة النمو، في الوقت الذي تواصل فيه المجموعة ترسيخ مكانتها شركة استثمارية قابضة رائدة في أبوظبي من خلال الاستثمار في القطاعات المستقبلية.

وفي الإطار ذاته، شكل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيساً في دفع نمو الإيرادات والإسهامات في زيادة صافي الأرباح التشغيلية. وقد أسهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع الصناعة (13.4 مليار درهم)، والعقارات (12.8 مليار درهم)،، والبناء (6.0 مليارات درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (3.7 مليارات درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.

فرص استثمارية

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «ركزنا خلال النصف الأول من عام 2025 على توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز الترابط بين مختلف أنشطتنا، ودعم الابتكار، بهدف توفير فرص استثمارية تتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأصول عالية الجودة التي تعد عناصر محورية في دعم النمو الاقتصادي في أبوظبي. ويظل الابتكار والنمو المستدام الأساس الذي تنطلق منه استثماراتنا الهادفة، بما يعزز بناء اقتصاد قوي ومواكب للمستقبل يلبي تطلعات دولة الإمارات للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل».

شراكات بنّاءة

وقال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «سجلنا نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، مدعومة باستثمارات استراتيجية في قطاعات نثق بأنها ستؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني. وترتكز المجموعة على أسس قوية وتواصل تعزيز شراكاتها البنّاءة، وهو ما تجسده نتائجنا المالية مع ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34%، لتصل إلى 8.7 مليارات درهم. ونواصل البناء على هذا الزخم مع مواصلة التركيز على النمو، سواء من حيث الإيرادات أو الاستحواذات أو الربحية، وكذلك في تطوير القدرات وتعزيز الابتكار، لنمضي قدماً نحو تحقيق إنجازات كبرى خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده».

يشكل تنوع محفظة «ألفا ظبي» من حيث الانتشار الجغرافي وتركيزها على القطاعات المستقبلية ركيزة أساسية في مسيرة النمو المستدام للمجموعة. وتواصل «ألفا ظبي» تعزيز التوجه الاستراتيجي القائم على اعتماد نماذج أعمال مستدامة، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحقيق القيمة من خلال استثمارات مدروسة، في وقت أسهمت فيه الاستثمارات خارج الدولة والتي نفذتها الشركات ضمن محفظة ألفا ظبي الاستثمارية بتحقيق إيرادات بلغت 4.6 مليارات درهم.