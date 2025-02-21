عائلة والتون تخسر مليارات الدولارات جراء تراجع وولمارت

شهدت أسهم شركة وولمارت، عملاق التجزئة العالمي، تراجعًا حادًا يوم أمس الخميس، مسجلة أسوأ أداء لها منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أصدرت الشركة توقعات مالية لعام 2025 أقل مما توقعه المستثمرون.

هذا الانخفاض أدى إلى خسارة عائلة والتون، المالكة للشركة، مليارات الدولارات من ثرواتها، وسط تحذيرات من تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار المستهلكين، وفقا لـ فوربس.

انخفض سهم وولمارت بأكثر من 6.5% خلال تداولات الخميس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

جاء هذا التراجع على الرغم من تحقيق الشركة نتائج قوية في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت إيراداتها 180.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

أثارت توقعات الشركة للعام المالي 2026 مخاوف المستثمرين، حيث توقعت نموًا في المبيعات بنسبة 3% إلى 4% فقط، أقل من توقعات المحللين البالغة 4.1%. كما توقعت أرباحًا لكل سهم بين 2.50 و2.60 دولار، أقل من التوقعات البالغة 2.77 دولار.

خسائر فادحة لعائلة والتون:

تأثرت ثروات عائلة والتون، التي تملك أكبر حصة في وولمارت، بشكل كبير جراء هذا الانخفاض، حيث خسر أبناء سام والتون الثلاثة (أليس، جيم، وروب) أكثر من 6 مليارات دولار لكل منهم من صافي ثرواتهم. كما خسرت عائلة جون والتون، الابن الراحل لسام، حوالي 3 مليارات دولار، بينما خسرت ابنتا بود والتون (نانسي وآن) حوالي 1.5 مليار دولار من ثروتهما مجتمعة.

تأثير التعريفات الجمركية

أعربت إدارة وولمارت عن قلقها بشأن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على أسعار المنتجات، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دوغ ماكميلون، إن وولمارت ستسعى جاهدة لتخفيف تأثير هذه التعريفات على المستهلكين.

وأضاف الرئيس المالي للشركة، جون ديفيد ريني، أن الشركة لم تدخل التعريفات في توقعاتها المالية لعام 2025، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أمرًا لا مفر منه.

خسائر قياسية في القيمة السوقية

خسرت وولمارت حوالي 51 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تداولات الخميس، وهو ما يقارب القيمة السوقية الكاملة لمنافستها تارجت، التي تبلغ 59 مليار دولار.

نظرة مستقبلية

على الرغم من هذا التراجع، لا تزال وولمارت في وضع قوي في سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 8% منذ بداية العام، وبنسبة 66% على مدار الـ12 شهرًا الماضية. كما سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 681 مليار دولار في العام المالي الماضي، مع صافي ربح قياسي بلغ 20.1 مليار دولار.

وولمارت، التي تأسست على يد سام وبود والتون، تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، وتوظف ملايين الأشخاص حول العالم. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتقلبات العملات، تظل عوامل مؤثرة على أدائها المالي.