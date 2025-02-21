تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات عند أعلى مستوى

كشف الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد عن تفاؤل كبير للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات لعام 2025، مدفوعةً بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الرقمي والدعم الحكومي القوي، إضافة إلى زيادة فرص الوصول إلى الحلول المالية.

وتُظهر النتائج أن 91% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متفائلة بمستقبل أعمالها، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة للنمو والنجاح.

إضافة إلى ذلك، يتوقع 90% من الشركات تحقيق إيرادات مماثلة أو أعلى هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل زيادة عن الاستطلاع السابق.

خطط التوسع

ويُعزز هذا التفاؤل خطط التوسع، حيث تخطط 70 % (7 من كل 10) من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات للحصول على ائتمان في عام 2025، بهدف توسيع أعمالها بدلاً من الحفاظ على حجم أعمالها دون تغيير.

كما تبرز نتائج المؤشر أن التحول الرقمي لا يزال أولوية أساسية، حيث تركز الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة (83%) على تعزيز المدفوعات الرقمية، بينما تضع بعض الشركات الأخرى الأولوية للشمول المالي والمبادرات المستدامة.

دفع الابتكار

وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، حيث تسهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة.

ومع تسارع التحول الرقمي، تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وتعكس قدرتها على التكيف والنمو في بيئة الأعمال سريعة التطور قوة منظومتها التي تمنح الأولوية للوصول إلى التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام».

دور حيوي

وقال جهاد خليل الرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: «بينما تمضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ رؤيتها للاقتصاد الرقمي المزدهر، تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في دفع الابتكار والنمو.

وتعكس ثقة هذه الشركات في المستقبل امتلاكها المرونة اللازمة للتطوير وتوفر منظومة أعمال مصممة لدعم نجاحها. ونحن في ماستركارد ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول الدفع المتطورة، والشراكات الاستراتيجية التي تساعدهم على النمو بشكل مستدام وآمن».

رؤى البيانات

وتسلط النتائج الضوء على الدور المحوري للمدفوعات الرقمية واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقبل 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الآن المدفوعات الرقمية، بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.

وفي الوقت نفسه، تدرك جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تقريباً (97%) أهمية البيانات والتحليلات والرؤى الأفضل في تعزيز أعمالها، مما يشير إلى التحول نحو عمليات أكثر ذكاءً وتمكيناً بالتكنولوجيا.

محفز للنمو

بينما يتصدر النمو أولويات طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن 70% من هذه الشركات في الإمارات تسعى بنشاط للحصول على الائتمان، ما يعكس رغبتها في الاستثمار والتوسع.

وكشفت النتائج أن ما يزيد على 80% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ترى أن مبادرات أو شراكات القطاع الخاص لديها أكبر قدرة على التأثير بشكل إيجابي على أعمالها.