«لولو» تعلن عروضاً رمضانية ضخمة على 5500 منتج

أعلنت مجموعة لولو، إطلاق مجموعة ضخمة من العروض لمتسوقي رمضان، مع خصومات تصل إلى 65 % على 5500 منتج عبر الفئات الرئيسية.

جاء هذا الإعلان خلال حدث خاص أقيم في الشارقة. وكانت مجموعة لولو قد عقدت شراكات وثيقة مع الموردين ومكاتب التوريد لضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار ميسورة للغاية.

وهذا العام، يمكن الاستفادة من تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأطعمة الصحية، التمور، الفواكه والمكسرات، اللحوم الفاخرة، المأكولات البحرية الطازجة، وجبات الإفطار الخاصة، الحلويات، الأثاث المنزلي، الإلكترونيات، وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك، قامت لولو بتجميد الأسعار على 300 منتج أساسي. وقال سيفي روبالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو: «هدفنا دائماً هو تقديم عروض ترويجية جذابة خلال شهر رمضان ومن خلال تثبيت أسعار المنتجات الأساسية، نسعى إلى تسهيل التسوق خلال رمضان وجعله أكثر توفيراً للجميع».