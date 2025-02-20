«لولو» توقع 9 مذكرات تفاهم رئيسية على هامش «جلفود»

أعلنت لولو للتجزئة، عن سلسلة من المبادرات المثيرة في معرض جلفود، ووقعت الشركة 9 مذكرات تفاهم استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين لتوسيع عروض منتجاتها ذات المستوى العالمي في دول التعاون وخارجها، تشمل شراكات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند.

ومن بين أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها، توقيع اتفاقية مع شركة تراث المدينة، للتوزيع الحصري لمشروب ميلاف كولا، أول منتج عالمي مستخلص من التمور، في الإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت ومصر والهند، كما ستتوفر ميلاف كولا في متاجر لولو في دول التعاون.

ويأتي الإعلان في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين لولو للتجزئة وشركة تراث المدينة، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمار العام السعودي، في جناح لولو في جلفود، حيث تم التوقيع رسمياً من قبل يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو للتجزئة والمهندس بندر القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة، حيث تؤكد الشراكة على التزام لولو بتقديم منتجات عالية الجودة ومحلية المصدر إلى الأسواق العالمية.

منتجات متميزة

ووقعت لولو للتجزئة مذكرة تفاهم رئيسة مع الاتحاد الوطني للتسويق الزراعي التعاوني في الهند لتوزيع المنتجات الزراعية الهندية والمواد الغذائية عبر متاجر لولو في أنحاء العالم.

وتضمنت الاتفاقيات المهمة الأخرى في جلفود شراكات مع علامات تجارية كبرى مثل باستا ريجيو (إيطاليا)، ومجموعة فرينسا (إسبانيا)، ومصنع تشيز كيك (الولايات المتحدة الأمريكية)، وغيرها.

وتشكل الاتفاقيات جزءاً من جهود لولو المستمرة لتنويع مجموعة منتجاتها وتزويد العملاء بمنتجات غذائية متميزة من أنحاء العالم.

معايير جديدة

وقال يوسف علي موسليام: «إن توريد منتجات عالمية وبيعها في شبكة متاجرنا العالمية هي مصدر قوتنا.

ومع انتشار شبكة التوريد الخاصة بنا في 23 دولة، فإننا نعمل على تعزيز محفظة منتجاتنا من خلال توقيع مذكرات تفاهم مختلفة مع كبار الموردين، أكد الإقبال الهائل من العارضين والزوار في «جلفود» هذا العام على مكانة دبي كمركز رئيس للفعاليات لصناعة الأغذية.

ومن المثير للاهتمام أن نرى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والتقنيات والخدمات التي تعرضها الشركات، ونحن على يقين من أن «جلفود» هذا العام سيضع معايير جديدة لقطاعي الأغذية والتجزئة».