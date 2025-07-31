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أعمال

بعد الأرباح.. مايكروسوفت وميتا تقودان مكاسب بنصف تريليون دولار في وول ستريت

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رويترز

أضافت شركات الذكاء الاصطناعي ذات الثقل في وول ستريت مجمعة نصف تريليون دولار للقيمة السوقية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد أن أظهرت تقارير فصلية من مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز أن الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا الصاعدة تؤتي ثمارها.

وفي تداولات ما بعد الإغلاق، قفزت أسهم مايكروسوفت ثمانية بالمئة وصعدت أسهم ميتا تسعة في المئة وارتفعت قيمتهما السوقية بواقع 288 مليار دولار و152 مليار دولار على التوالي.

وزاد سهم شركة إنفيديا، المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والأعلى قيمة في العالم، بواحد في المئة. وصعد سهم أمازون، التي ستعلن عن نتائجها يوم الخميس، بأكثر من اثنين في المئة.

وارتفعت أسهم الشركات الأعلى قيمة في سوق الأسهم الأمريكية في السنوات الماضية وسط تسابقها لفرض هيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأبقت استثماراتها الهائلة المستثمرين في حالة من الترقب لرؤية النتائج.