«ديب سيك» تبحث عن تمويل خارجي لأول مرة

تبحث شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، جمع تمويل خارجي لأول مرة، حيث تجنبت ذلك في السابق لتلافي ضغوط المستثمرين لتسويق منتجاتها بسرعة كبيرة، بحسب تقرير. ووفقاً لما نقله موقع «ذا إنفورميشن» عن مصادر على دراية بالأمر، حظيت «ديب سيك» باهتمام «علي بابا» وصناديق الدولة الصينية، بعد إعلانها تطبيقاً للذكاء الاصطناعي قبل بضعة أسابيع.

وأوضحت المصادر أنه في حين أن ليانغ وينفنغ، مؤسس «ديب سيك»، لا يزال حذراً بشأن جمع التمويل الخارجي، إلا أن الحاجة للمزيد من رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الاستخدام المتنامي للنموذج وتطويره قد تغير ذلك.

وقال التقرير إن المسؤولين التنفيذيين في شركة الذكاء الاصطناعي الصينية وصندوق التحوط الأم «هاي-فلاير كابيتال مانجمنت» يبحثون التحول للتركيز على تحقيق إيرادات وأرباح.

وكان التطبيق، الذي أُطلق في يناير الماضي، قد أثار ضجة كبيرة في الصين وحول العالم، حيث أظهر قدرات تنافسية مماثلة لتلك التي تقدمها شركات مثل «أوبن أيه آي»، و«جوجل»، ولكن بتكاليف تدريب أقل بكثير.