وزير البترول المصري يلتقي وفد «دراجون أويل» برئاسة سعادة أحمد بطي المحيربي في ختام «إيجبس 2025»

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، بسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعضو مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، رئيس وفد «دراجون أويل»، وذلك في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للطاقة «إيجبس 2025»، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز.

وأعرب سعادة أحمد بطي المحيربي خلال اللقاء عن شكره وتقديره لكل القائمين على تنظيم مؤتمر «إيجبس 2025» لما حققه من نجاح كبير، كما وجه الشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية على دعمها المستمر لشركة «دراجون أويل» في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري.

شارك اللقاء المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، الذي أكد حرص الشركة على المضي قدماً في تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تنمية مهارات الكوادر البشرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة واستعرض إنجازات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية، وخططها التوسعية المستقبلية في منطقة خليج السويس.

وأشاد الوزير كريم بدوي بالعلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً دعم الوزارة لكافة الاستثمارات المشتركة التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.