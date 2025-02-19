«كريم باي» توسع خدمات الحوالات الدولية وتضيف 18 وجهة أوروبية

أعلنت منصة «كريم باي»، المحفظة الرقمية ومنصة التكنولوجيا المالية التابعة لشركة «كريم»، عن توسيع خدماتها الدولية لتحويل الأموال، بإضافة 18 وجهة أوروبية جديدة وتشمل كلاً من (النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، إستونيا، فنلندا، اليونان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، هولندا، البرتغال، سان مارينو، سلوفاكيا، وسلوفينيا)، إلى جانب (ألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإسبانيا وإيطاليا).

وتعد الإمارات الوجهة الأولى عالمياً للمهاجرين الأثرياء، مستقطبة تدفقات كبيرة من المملكة المتحدة وأوروبا، حيث يواصل العديد منهم إدارة أعمالهم من الخارج. ومع هذا التوسع، تتيح «كريم باي» للأوروبيين المقيمين في الإمارات إجراء تحويلاتهم المالية دولياً بموثوقية عالية بجانب سرعة وسهولة استثنائية.

وتمكن «كريم باي» المستخدمين من إرسال مبالغ تصل إلى 150.000 درهم لكل معاملة، وبحد أقصى 450.000 درهم شهرياً، مباشرة إلى أي رقم حساب دولي (IBAN) في الدول المشمولة بالخدمة. وتتميز الخدمة بالسرعة والموثوقية، حيث تتم معالجة 8 من كل 10 حوالات مالية إلى أوروبا في أقل من 30 دقيقة.

أسعار تنافسية

وقال محمد السعدي، نائب رئيس «كريم باي»: «تواجه عمليات تحويل الأموال الدولية تحديات تتعلق بالتكاليف المرتفعة، والبطء، والتعقيدات غير الضرورية. ويعتمد العديد من المغتربين حتى اليوم على مكاتب الصرافة التقليدية أو يواجهون رسوماً مرتفعة وتأخيرات مع البنوك. من خلال توسيع نطاق خدمتنا لتشمل المزيد من الدول الأوروبية، نوفر للمغتربين الأوروبيين في الإمارات وسيلة سريعة وسهلة لتحويل الأموال إلى عائلاتهم، وسداد قروضهم العقارية، وإدارة نفقاتهم الشخصية ببضع نقرات على هواتفهم».

وتوفر «كريم باي» أسعار صرف تنافسية تقل بنسبة 50% عن أسعار البنوك التقليدية، مع معالجة فورية للحوالات عبر نظام SEPA الأوروبي. ويمكن لمشتركي «كريم بلس» الاستفادة من أسعار تحويل حصرية وإعفاء كامل من الرسوم.

ويأتي التوسع في إطار استراتيجية «كريم باي» الرامية إلى تطوير منظومة متكاملة للخدمات المالية في المنطقة، تشمل تحويل الأموال، دفع الفواتير، والمحافظ الرقمية، مما يعزز من سهولة المعاملات المالية اليومية للمستخدمين.

ولإجراء تحويل مالي دولي عبر «كريم باي»، ما عليك سوى فتح تطبيق «كريم» أو تحديثه إلى أحدث إصدار، ثم اختيار «إرسال الأموال» من الشاشة الرئيسية.