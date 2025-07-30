«الإمارات لتموين الطائرات» تدشن «لينين كرافت» منشأة غسيل باستثمارات 160 مليون درهم

دشنت «الإمارات لتموين الطائرات» منشأة غسيل جديدة باستثمار قدره 160 مليون درهم (44 مليون دولار) في مجمع دبي للاستثمار، في خطوة توسعية كبيرة لوحدة خدمات الغسيل التابعة لها «لينين كرافت». وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد في قطاعات الضيافة والطيران والرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وستسهم المنشأة الجديدة في رفع القدرة التشغيلية لـ «لينين كرافت» بأكثر من 50%، ما يتيح لها خدمة 40 عميلاً جديداً من قطاع الضيافة وخلق 400 فرصة عمل مباشرة. وقد صممت المنشأة الجديدة بشكل يتيح لها التوسع، كما تتميز بالمرونة التشغيلية، إذ تعتمد على أحدث معدات الغسيل المؤتمتة التي تحسن الكفاءة وتقلل الاعتماد على العمل اليدوي، وتعزز القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من الغسيل بكفاءة وثبات. كما تشمل المنشأة الجديدة أنظمة تشغيل احتياطية مدمجة في مراحل العمل الأساسية لضمان استمرارية العمليات حتى في أوقات الذروة، إلى جانب اعتمادها على أنظمة موفرة للطاقة لتقليل الأثر البيئي.

ويأتي هذا التوسع في وقت محوري لقطاع خدمات الغسيل التجارية في دولة الإمارات، في ظل التوقعات بإضافة أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2027، واستعداد الدولة لاستضافة فعاليات دولية كبرى، والتوسعات الجارية في مطار دبي، ما يرفع الطلب بشكل كبير على خدمات الغسيل على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، تتزايد الحاجة لغسيل الأزياء الموحدة والملابس المؤسسية بشكل مطرد في القطاعين العام والخاص، ما يدفع نحو تعزيز الطاقة التشغيلية والابتكار.

وقال شهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات: «تشكل «لينين كرافت» معياراً للجودة والموثوقية في قطاع خدمات الغسيل في الدولة، ويعكس هذا الاستثمار الجريء حجم الفرص التي نراها في السوق، وعزمنا على مواصلة الريادة، فنحن لا نعمل على توسيع قدراتنا فحسب، بل نعيد رسم المعايير باستخدام التكنولوجيا الذكية مع زيادة التركيز على الاستدامة».

وينفذ مشروع منشأة «لينين كرافت» الجديدة من قبل «آسيا برايم»، الشركة الإماراتية الرائدة في المقاولات العامة وإدارة مشاريع البناء.

وقال وضاح بسماجي، المدير العام لشركة «آسيا برايم» للمقاولات العامة: «نفخر بشراكتنا مع شركة الإمارات لتموين الطائرات في هذا المشروع الحيوي. ويجسد هذا التدشين التزامنا الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميز في التنفيذ، ونهدف إلى تلبية تطلعات شركة الإمارات لتموين الطائرات من خلال تطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل المشروع، ويسعدنا أن نساهم في مسيرتها المستدامة وريادتها في الكفاءة التشغيلية».

وستضيف المنشأة الجديدة طاقة تشغيلية يومية تبلغ 150 طناً إلى شبكة «لينين كرافت» الحالية، والتي تتعامل حالياً مع 280 طناً يومياً عبر أربع منشآت، وستضم المنشأة وحدتي غسيل ضخمة مخصصة للضيافة بطاقة مشتركة تبلغ 142 طناً يومياً، بالإضافة إلى وحدة مستقلة لمعالجة الملابس قادرة على التعامل مع أكثر من 28 ألف قطعة يومياً.

وتعد «لينين كرافت»، التابعة بالكامل لشركة الإمارات لتموين الطائرات، أكبر مزود لخدمات الغسيل وأكثرها موثوقية في الدولة، حيث تخدم أكثر من 100 عميل في قطاعات الطيران، الضيافة، الرعاية الصحية، والأزياء المؤسسية، ويعمل فيها فريق مكون من 1300 موظف متخصص.