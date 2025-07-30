339.5 مليون درهم أرباح «أمريكانا للمطاعم» بنمو 15.7%

أعلنت أمريكانا للمطاعم تحقيق صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من عام 2025، بنحو 339.5 مليون درهم بما يعادل 92.5 مليون دولار بنمو 15.7%.

وحققت الشركة إيرادات قدرها 4.46 مليارات درهم أي 1.217 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار تعافي الأعمال في الأسواق الرئيسية. وعلى أساس المقارنة المماثلة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.4%، ما يبرز قوة أداء المتاجر القائمة لدى الشركة.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مبلغ مليار درهم أي 274.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 17.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، ما يعكس تدفقاً قوياً لنمو المبيعات رغم ارتفاع نسبة التوصيل.

وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة نحو 339.5 مليار درهم بما يعادل 92.5 مليون دولار بنمو 15.7%، محافظاً على هامش ربح قدره 7.6%، بما يتماشى مع العام الماضي وذلك على الرغم من تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة التي بلغت 8.2 ملايين دولار في الأسواق الرئيسية خلال عام 2025. إضافة إلى ذلك، تضمن صافي الربح للنصف الأول من عام 2024 بنوداً إيجابية غير متكررة بقيمة 7.2 ملايين دولار، تعود بشكل رئيسي إلى إعفاءات من تكاليف تسويقية تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها في الأرباع التالية.

حققت الشركة تدفقات نقدية حرة قدرها 406.6 ملايين درهم أي 110.8 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 151%، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي والانضباط في تخصيص رأس المال. وتواصل أمريكانا للمطاعم الحفاظ على ميزانية قوية من دون أي رافعة مالية، مع احتياطات نقدية صحية.

خلال النصف الأول من عام 2025، افتتحت الشركة عدد 36 من المطاعم الجديدة، ودمجت 46 فرعاً إضافياً من بيتزا هت عمان، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2.638 مطعماً في 12 دولة. وتواصل الشركة التركيز على تحقيق هدفها السنوي لافتتاح الفروع الجديدة.

وفي يوليو 2025، وقعت أمريكانا للمطاعم اتفاقية امتياز حصرية مع «كاربو»، العلامة التجارية الفاخرة التي انطلقت من أثينا وتشتهر بمكسراتها الفاخرة، والشوكولاتة الحرفية، وقهوتها الراقية. تمنح هذه الاتفاقية أمريكانا الحقوق الحصرية لتأسيس وتشغيل متاجر «كاربو» في الكويت وقطر، مع خطط للتوسع لاحقاً في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية.