الضرائب تهدد قطاع الألعاب الإلكترونية في الهند

تواجه شركات الألعاب في الهند شبح الإغلاق بضغط الضرائب الباهظة، حيث تطالب الحكومة الشركات بدفع 1.1 تريليون روبية، أو ما يعادل نحو 13.2 مليار دولار ضرائب على الصناعة، بما في ذلك الضرائب المفروضة بأثر رجعي، التي أوقفتها المحكمة العليا مؤقتاً في 10 يناير الماضي.

وحذر هارش جاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة دريم 11، من أن معظم الشركات في طريقها نحو الإغلاق مطالباً بضرورة وجود هيئة تنظيمية مستقلة، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI)، للإشراف على قطاع الألعاب الإلكترونية بحسب تايمز أوف إنديا.

وتعد «دريم 11» أغلى شركة ألعاب في الهند، وتواجه وحدها مطالبة ضريبية بقيمة 280 مليار روبية أو 3.36 مليارات دولار، وأكدت أن أكثر من 400 شركة ألعاب أخرى مشمولة في هذه المطالبات الضريبية لا تمتلك مجتمعة سوى تريليون روبية، أو 12 مليار دولار، وهو مبلغ أقل مما تطلبه الحكومة.