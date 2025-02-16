ترامب ميديا تخسر 400 مليون دولار في عام واحد

أعلنت شركة ترامب ميديا، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي "Truth Social" التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خسائر مالية بلغت 400.9 مليون دولار خلال العام الماضي، مع انخفاض إيراداتها السنوية بنسبة 12% لتصل إلى 3.6 ملايين دولار فقط، وأرجعت الشركة جزءًا من هذه الخسائر إلى اتفاقية تقاسم إيرادات مع شريك إعلاني لم تكشف عن هويته.

جاء هذا الإعلان في تقرير مالي صدر يوم الجمعة، حيث أشارت الشركة إلى أنها لا تزال في مرحلة التطوير المبكرة، ولم تكشف عن مؤشرات الأداء التقليدية التي تعتمد عليها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل عدد المستخدمين المسجلين أو النشطين يوميًا أو شهريًا.

وكانت شركة ترامب ميديا قد أصبحت مدرجة في البورصة في مارس الماضي بعد اندماجها مع شركة "Digital World Acquisition Corp"، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، مما أتاح لها طريقًا أسرع للاكتتاب العام.

وبحسب التقرير السنوي، بلغ العجز التراكمي للشركة 2.9 مليار دولار، مع تضاعف خسائرها السنوية بأكثر من ستة أضعاف.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت أسهم الشركة في التداول بشكل يشبه أسهم "الميم"، حيث ارتفعت قيمتها تقريبًا خلال العام الماضي بالتزامن مع حملة ترامب الانتخابية.

من الجدير بالذكر أن دونالد ترامب نقل جميع أسهمه في الشركة، التي تبلغ قيمتها الورقية حوالي 4 مليارات دولار، إلى صندوق يديره ابنه دونالد ترامب جونيور، الذي يمتلك حق التصويت والاستثمار في جميع الأوراق المالية التابعة للصندوق.

وخلال العام الماضي، كافأت الشركة موظفيها بمنح أسهم بقيمة 107 ملايين دولار، رغم تراجع الإيرادات وزيادة الخسائر. كما أظهر التقرير أن الشركة أنهت عام 2023 بعدد محدود من الموظفين بلغ 29 موظفًا بدوام كامل.

وقد أسس ترامب منصة "Truth Social" بعد حظره من منصات مثل تويتر وفيسبوك إثر أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021. وعلى الرغم من التحديات المالية، لا تزال الشركة تحتفظ بحضور في السوق، مع تركيز كبير على شخصية ترامب ودوره السياسي.