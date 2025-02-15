" تسليح القابضة " تستعرض حلولها الدفاعية في "آيدكس 2025"

أعلنت "تسليح القابضة" أنها ستعرض ضمن مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" 2025، أحدث الحلول الدفاعية والتكتيكية التي تُعزّز كفاءة واستعداد القوات الأمنية والعسكرية.

وذكر سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"تسليح القابضة"، أن المشاركة في "آيدكس 2025"، الذي يقام في مركز "أدنيك" أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري، تمكن الشركة من استعراض أحدث التقنيات وبحث سبل التعاون مع الشركاء العالميين، وفتح آفاق جديدة في قطاع الدفاع والأمن.

وأضاف أن الشركة، ستعرض بالتعاون مع شركتين عالميتين رائدتين في مجال التكنولوجيا الدفاعية هما "MILO Live RMA" من الولايات المتحدة الأمريكية و"SWS Inntech SDN BHD" من ماليزيا، أحدث الابتكارات التي تُعيد تعريف معايير التدريب العسكري وتخزين الأسلحة بطرق ذكية وآمنة.