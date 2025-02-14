"2 بوينت زيرو" تستحوذ على حصة في شركة "إي أتش سي للاستثمار"

أعلنت "2 بوينت زيرو"، المنصة الاستثمارية العالمية التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على حصة في شركة "إي أتش سي للاستثمار"، المتخصصة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية.

وتمثّل هذه الخطوة الإستراتيجية، دفعة قوية لمنصة الطاقة "إي بوينت زيرو" التابعة لشركة "2 بوينت زيرو"، حيث تعزز التزامها بتحقيق التقدم في مجال حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية الذكية في دولة الإمارات وخارجها.

ويأتي هذا الاستحواذ في إطار رؤية "2 بوينت زيرو" الرامية إلى بناء محفظة أعمال عالمية ومتكاملة، تتسم بالتنوع والمرونة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة وتقديم القيمة المضافة.

وقالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو"، إن دمج شركة "إي أتش سي للاستثمار" ضمن منظومة "إي بوينت زيرو" يمثل خطوة مهمة نحو الأمام، حيث نتطلع سوياً إلى الاستفادة من حلول إزالة الكربون المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة لبناء نظم مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات والقطاعات والمستثمرين على حد سواء.

وبموجب هذه الشراكة، تعتزم منصة "إي بوينت زيرو" نشر تقنيات الشبكة الذكية المتطورة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظم المراقبة الحديثة، بهدف رفع كفاءة عمليات توزيع الطاقة وموثوقيتها وسلامتها في دولة الإمارات، ما يسهم في خفض مستويات الهدر وتحسين الاستفادة من الموارد وتوفير حلول أكثر ذكاءً في مجال الطاقة.

وقال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي أتش سي للاستثمار"، إن هذا التعاون يجسد الالتزام المشترك بدمج أحدث التقنيات المتطورة مع الممارسات المستدامة، حيث نسعى معاً إلى إرساء معايير جديدة في مجال البنية التحتية للطاقة، وتسريع وتيرة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، وبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، وذلك من خلال الجمع بين الدور الريادي في السوق لشركة "إي أتش سي للاستثمار" والرؤية المستقبلية لـ"منصة 2 بوينت زيرو".