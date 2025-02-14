أرباح قياسية لشركات الإمارات خلال 2024

نجحت شركات الإمارات في تحقيق أداء مالي قوي خلال 2024 مسجلة أرباحاً قياسية، ويعزى هذا الأداء إلى استراتيجيات التوسع والاستثمار الناجحة التي اتبعتها تلك الشركات، إضافة إلى الانتعاش الكبير لاقتصاد الدولة.

فقد سجلت «إعمار العقارية» أفضل نتائجها على الإطلاق خلال 2024، ووصلت الأرباح الصافية إلى 13.5 مليار درهم بنمو نسبته 16 %، وبلغت الإيرادات أعلى مستوى على الإطلاق مسجلة 35.5 مليار درهم.

وبلغ صافي دخل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 7.1 مليارات درهم بنمو 1.5%.

كما بلغت الأرباح الصافية لشركة «أدنوك للحفر» 4.77 مليارات درهم بنمو 26 %.

وارتفعت أرباح «العربية للطيران» بنسبة 4 % مسجلة 1.6 مليار درهم، وسجلت أرباح كل من: «طلبات» 1.26 مليار درهم، و«باركن» 423.5 مليون درهم، و«الأنصاري للخدمات المالية» 405.8 ملايين درهم، و«تاكسي دبي» 331.3 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» 275.6 مليون درهم، و«سيراميك رأس الخيمة» 234.1 مليون درهم.