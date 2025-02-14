331.3 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي»

سجلت شركة «تاكسي دبي» ربحاً صافياً بمقدار 331.3 مليون درهم في عام 2024 مقارنة بأرباح 345.3 مليون درهم في عام 2023.

وحققت إيرادات الشركة ارتفاعاً للسنة المالية 2024 بنسبة 12 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.2 مليار درهم، بفضل الأداء القوي في جميع قطاعاتها، حيث أدى نمو عدد السكان والسياحة في دبي والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب على خدمات التنقل.

وبالاستفادة من هذه الاتجاهات، وسعت شركة تاكسي دبي أسطولها واستفادت من زيادة عدد الرحلات.وزادت الأرباح التشغيلية للسنة بنسبة 17 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 412.0 مليون درهم، بدعم من النمو القوي في الإيرادات وتركيز الشركة على تحقيق الكفاءة التشغيلية.